前TVB「最索丫鬟」陳婉婷三點式派福利　曾有粉絲送她數十萬

有「最索丫鬟」之稱的前TVB藝人陳婉婷日前在社交平台post自己的近照，穿上三點式泳裝的她更寫上「肥肥白白」，不過沒見到她的肥，只見到陳婉婷展露美好身段。陳婉婷2019年9月宣布離巢，結束8年TVB生涯，陳婉婷離巢後發展比以往更好，除了做直播主「豬籠入水」令收入幾級跳外，她亦接拍過不少廣告，接拍了《地產仔》之外也曾在ViuTV的《家務戰場》、《七救星》出現，人氣更勝以往。

點睇都唔係肥喎。（IG@hebechan0510）

上年陳婉婷現身直播平台，她笑言直播成為收入主要來源，但不會放棄任何演出機會：「之前都有幫ViuTv做節目，依家手上都有啲項目傾緊，其實咩台都冇咩所謂，最緊要有得發揮，我喺邊度拍戲、拍劇都冇所謂！（如果TVB搵你返去呢？）依家志偉哥做咗高層，唔知佢哋會唔會搵我，但係只要有好節目、好角色，當然想參與其中！」

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不過做主播都曾經歷低潮期，陳婉婷曾在訪問中講到「眼濕濕」說：「初時收入真係好差，係佢哋叫我唔好放棄，先撐到而家。而家做直播都叫維持到生活， 主要靠Fans送禮物畀我再收分成。我記得有個Fans得12歲，我都叫佢淨係睇好啦，唔好充值，點知佢用晒利是錢送禮物畀我，最終被家人發現禁止佢再玩喇。」她當時每日都會開8小時直播，有時1日連100蚊都賺不到，但有時1日卻可以賺幾萬蚊。

陳婉婷每天都會直播。(陳婉婷ig)

陳婉婷表示支持她的都係跟了她5、6年的粉絲，有粉絲為了送禮物給她，竟然在近幾個月花了數十萬元，出手可謂相當闊綽。她更曾經成為收到最多禮物的直播網主，贏得了平台的廣告位置。