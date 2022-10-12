野人老師｜第八集係第二季開始？　導演唔擔心同《美麗戰場》對撼

由鄭丹瑞、MIRROR成員Stanley（邱士縉）主演的ViuTV劇集《野人老師》受到不少網民喜愛，劇情反應不少家長現時需要面對的教育問題，值得觀眾反思，《野人老師》在今晚（12/10）已經播出第八集，而導演陳賢俊（Keith）就表示有「第二季」。昨日（11/10）Keith在Instagram上載帖文表示：「野人老師都已經走到一半，而我心目中第八集已是野人老師的第二季。」

導演陳賢俊表示《野人老師》今日（12/10）進入第二季。（IG/@keith_cyc）

到底為何要把一個劇集拆開兩季，Keith接受《香港01》訪問時表示：「我哋做劇本嘅時候將15集分開咗一半，係第七集嘅時候將所有嘅線路開晒再歸納。」因此在第七集中所有的感情線變得明顯，譬如顏家棟（陳瑞輝 飾）同顏兆康（黃錦燊 飾）的父子線，大地小學學生的故事等等，而Keith又言：「當中李白老師亦都返咗去小學，入咗大地小學嘅世界，所以第七集係第一季嘅完結。所以第二季會開展新劇情，開始講李白老師如何係大地小學進入野人老師狀態後嘅生活。（劇情會180度大轉變？）唔會180度轉變，只不過係有個關口到達咗啦，而呢個關口點樣分呢，就係李白老師正式進入野人老師狀態。」

在《野人老師》播出的時段，另一邊廂的無綫（TVB）同時播出台慶劇《美麗戰場》，面對兩台對撼情況，Keith認為《野人老師》劇情節奏偏緩慢，因此不擔心被隔離台搶生意：「每套劇都有自己嘅步伐同節奏，咁我覺得好難同其他人比較，所以唔需要做更多的比較，百花齊放，各人都有各人鍾意睇嘅嘢就好啦！」至於被問到是否擔心《野人老師》會出現「大台理論」，對方就會回應：「我覺得戲劇嘅世界係冇分（電視）台，我哋拍攝只係分拍人性、關係、情，其實係戲劇嘅世界冇分邊個台播， 應該係諗點樣做好佢。」

導演表示蟬聲是精心設計。（劇照）

現時劇集已經播到第八集，當中有不少隱藏彩蛋是觀眾未發現，就好似第一集播出時，有網民表示蟬聲蓋過對白聲，但是原來是製作組精心設計：「其實呢個係我哋設計，係想有大自然嘅環境畀觀眾，所以畀咗好多蟬聲、風聲、浪聲、雀仔聲，希望有white noise（白噪音）嘅畀觀眾感覺一個鐘，甚至我哋嘅Sound Designer（音效設計師）亦專登去咗天水圍濕地公園收錄香港嘅雀仔聲，不過我哋發現香港觀眾未接受呢件事，好似會影響到試聽觀感，所以已經係第六集開始修正，希望大家嘅觀感會更加好！」

野人老師．專訪︱鄭丹瑞時隔八年拍劇 首與MIRROR合作即有怨言？