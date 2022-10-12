姊妹們的國際市場︱余德丞表現可有可無　亂問問題阿正都忍唔住寸

ViuTV配對真人騷《姊妹們的國際市場》除了李昭南（Mishy）、陳海寧（Isabella）、何洛瑤（Sica）、王嘉盈（Kaying）和馬曉晴（Maisy）五名女參加者，以及黃寶漳（Mixson，中法混血兒）、王勤傑（Kit，來自泰國）、鈴木啟介（來自日本）、杜國樑（Alex，中法混血兒）和黎振曦（Kiva，中牙混血兒）五名「國際級」男參加者，還有黃宜正（阿正）和余德丞（Dickson）兩位主持，出名轉數高、反應快的阿正為節目帶來不少歡樂氣氛，相反余德丞的表現卻是強差人意。

ViuTV配對真人騷《姊妹們的國際市場》由黃宜正（阿正）和余德丞（Dickson）主持。（ViuTV）

《姊妹們的國際市場》第一集裏面，余德丞的存在感非常之低，不但試過被人打斷問題：「我想問下……」，又不時講「係係係」、「唔唔唔」，見到男參加者表現又只識講「嘩嘩嘩」，可有可無。當然，余德丞都有一些發揮空間，可是把握得非常差，他見到鈴木啟介以和服Look亮相時，他便問：「呢件和服係咪由細到大着，定係家傳之寶？」搞到鈴木非常尷尬，阿正亦忍不住寸他：「你想人哋點答你呀！」而在第二集中，余德丞亦好像非常需要被阿正Carry一樣，就算安排了一場模擬約會，表現還是平平無奇。

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余德丞有待改善的表現令人感到出奇，因為他主持經驗其實非常豐富，不但曾經在新城電台開咪，現時又在商台主持節目《口水多過浪花》，更試過憑無綫（TVB）節目《娛樂大家》與汪明荃、森美及蘇永康一起奪得《萬千星輝頒獎典禮2019》「最佳節目主持」獎，所以今次失準相信是尚未適應如何主持ViuTV節目所致。