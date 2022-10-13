港女野人｜廖慧儀解凍成功拍節目　網民不滿漠視舊愛輕生繼續亮相

現年26歲有「狂野空姐」之稱的廖慧儀（Jessica），於2020年參選港姐後原本受到力捧，工作接踵而來，但同年12月因前男友張家俊（Sam）墮樓身亡而受盡責罵，TVB亦將她打入冷宮，杜絕一切幕前活動。廖慧儀早前獲解凍再現幕前，孖住三位同樣是港姐出身的何泳芍（Honey）、陳若思（Amber，別名陳煦凝）、及胡美貽（Nicole）擔任無綫（TVB）J2台《港女野人》的主持，挑戰港九新界不同難度系數山野、走訪香港「秘密靚景」、大玩水上極限及野外活動。

J2本月3日起推出一連二十集全新行山真人騷《港女野人》。（資料圖片）

雖然看着一班女主持人郊遊，會令觀眾賞心悅目，但就有人對廖慧儀的出現感到不滿，更在討論區表示她對前男友張家俊（Sam）不忠，令對方為情所困選擇跳樓輕生，現時卻因《港女野人》再次受到觀眾關注，彷彿對之前的事情漠不關心，又指廖慧儀非常冷血。帖文一出引起獲網民同意，認為廖慧儀由此至終只回應過一次：「好難去改變人哋嘅諗法，咁所以我冇刻意去介意人哋點去諗我。」，打算冷處理讓事件淡化。

舊愛Sam墮樓亡受盡指責 廖慧儀解凍後首談感受：難改變人哋諗法

前男友Sam為情所困，選擇跳樓輕生。(ig圖片)

當中更有人表示廖慧儀被TVB雪藏期間積極「洗底」，因為在去年7月她在上環開設瑜伽教室，更做生招牌擔任瑜伽老師，一星期七日都有教班，最早七點開始上堂，最遲教到九點，價錢由150元至280元一堂不等，價錢親民！此外，更孖住汪明荃及馮素波到護老院示範簡易版瑜伽。而上述的「洗底」行為確實有用，因為在事發約一年後，即去年11月她以嘉賓身份現身《流行都市》擔任化妝模特兒，而今年6月開始頻頻亮相幕前，除了可以出席周年慶典節目巡禮2022，又成為無綫娛樂新聞台主播，現時更成為《港女野人》的主持人之一。

廖慧儀在Sam輕生消息傳出後，隨即被網民大罵。（IG@samcheungkc）

不過亦有網民為廖慧儀抱打不平，因為她曾經出帖文反擊Sam，當中指自己的帳戶多次被入侵，甚至被跟蹤、恐嚇、性騷擾，兼且「日日都玩跳樓」，怒斥這不是愛的表現：「你要嘅解決方法我已經一早做咗，相已經DEL咗，唔該你唔好再騷我打搞（擾）我，我朋友同我屋企人，其實好多嘢已經可以報警處理，但諗下點解我被你騷擾咗一個月我都無咁做。點解？我一路被陌生人人身攻擊，我都無出聲，成件事如果你係受害者，呢個唔係你最想要同埋最好嘅結尾咩？」因此有人表示前男友Sam是恐怖情人，又指事情已經過去近兩年，難道要廖慧儀退出娛樂圈才算是好結局嗎。

網民對廖慧儀復出有不同看法。（IG@newayyee）

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