港女野人｜圍埋唔講是非　何泳芍被爆想拍AV：作為演員應該要試

同係港姐出身嘅何泳芍(Honey)、陳若思(Amber)、廖慧儀(Jessica)及胡美貽(Nicole)組隊拍攝《港女野人》，或者係因為對行山拍攝有所誤解，導致胡美貽第一日開工就自備威士忌、Parma ham，猶如開party；而Amber就因為平時行山都唔化妝，所以素顏到場，激到監製血壓飆高，問出一句「係咪唔想做節目?」



何泳芍、廖慧儀、胡美貽同陳若思為《港女野人》上山下海，呢日專訪本身安排4人一起高空瑜伽，想知結果係點？下方有答案。（葉志明攝）

以行山為主題的木土節目近年有不少，要性感的有《美女郊遊遊》、要靚女嘅可《山系女行Yama Girl》，要資訊性嘅有《山步‧行》。《港女野人》集大成於一身，胡美貽一心以為拍 luxury版本《三日兩夜》，又酒又靚衫，結果拍完第一次火速到行山用品店掃貨。「真係辛苦過拍劇，因為拍劇每場都可以少少休息，但今次係要不停講嘢、比反應，整個人好繃緊。不過都好多謝公司畀咁多資源我哋，同埋呢個節目係會令人成長之餘，亦可以令觀眾見到我哋真實一面。」

一個副業係教瑜伽、一個開餐廳，但廖慧儀同胡美貽都強調演藝事業是她們的首選。胡美貽：「我鍾意見到啲客食完嗰滿足樣，呢個真係無價。同埋會重複咁睇佢哋啲留言，好有成就感。」（葉志明攝）

入行4年，胡美貽直言「隱形千金」、「元組咪神」等稱號如同包袱，同時令觀眾對她有誤解。「識我嘅人都知我係好麻甩，有時我唔出聲大家會以為我係好靜嘅女仔、玻璃製造咁，但大家睇完呢個節目就會知我唔係咁，甚至我哋幾個都唔係。」

浮潛畫面看似很美好，但胡美貽表示長腳至今仍然兩截色。

首次與Amber、廖慧儀等人合作，Honey回想收到合作名單時，完全是「黑人問號」，之後便開心擔心會否有人碌落山……「後來發現原來Amber體能幾好，意志力好強，有時把口嗌辛苦，但都會繼續做。但佢最過分係喺營入面食嘢，呢個真係大忌，因為好易引蛇蟲鼠蟻。同埋我每次擰轉頭佢都係擺緊嘢食入面。」與Amber同屆參選嘅廖慧儀，因舊愛墮樓身亡一事令她的演藝事業幾乎未開始已經結束，停工期間，她在中環租studio教授瑜伽，外間均以為她在另覓出路。「好感恩公司畀時間我去沉澱，始終一件大事發生，自己都需要時間去反省同沉澱，同埋公司畀機會我番嚟，係好多謝佢哋有呢個決定。我可以比大家遲少少起步，而家先正式拍第一個節目，但都已經好感恩。」廖慧儀表示一直有教班，機緣巧合租用了現在的studio，但她強調演藝事業依然是頭位，盡量與學生協調，將所有課程排在周末進行。提到愛情，廖慧儀表示如今並不強求，希望趁年輕先衝事業。

Honey一開始見到名單有Amber時，原來十分擔心。（葉志明攝）

首次拍節目，上山又下海、攝影機24小時不停拍，冇run down、冇備稿，廖慧儀認為是個很好的磨練，但亦曾因辛苦到返屋企喊；而Amber亦試過喺沙灘執完垃圾後，再玩獨木舟，收工有發燒嘅感覺，但講到最「kam」之最，她首選是在白沙洲執垃圾。「我本身唔怕蛇蟲鼠蟻亦唔怕污糟，但嗰啲垃圾係有蛆蟲爬出嚟。」Honey補充表示:「最辛苦係執完垃圾之後，要運啲垃圾去平地，我哋幾個好似傳波咁一袋袋傳，最後我係有講到粗口，啲蛆蟲爬咗入我隻手套，而我仲要比攝影師影。」

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雖說三個女人一個墟，但眾人一致認為只要有胡美貽在場，就有十個墟的效覺，Honey說：「我哋圍埋反而冇咩點講是非，因為共同朋友唔多，反應試過拍完傾傾下變傾通宵，都係傾下工作上有咩難處，又或者之後想拍啲咩。」Amber插咀表示:「佢話唔介意拍AV。」Honey直認，解釋指如果是好藝術片，作為專業演員理應嘗試。「因為只係一個角色，同埋我喺演藝方面嘅熱情都幾大。」