美麗戰場演員真面目｜阿BoB有大隻保鑣跟身 陳曉華電暈丁子朗

《美麗戰場》一眾女演員出席宣傳活動。(葉志明攝)

《美麗戰場》踏入第二周熱度依然，除了主角外連配角都有不少人討論，大家對一眾演員充滿好奇心，昨日(13日)《美麗戰場》一眾演員出動為劇集宣傳，期間捕足到他們鏡頭後的不少真面目，原來同觀眾在劇集見到的有很大不同.....

阿BoB在《美麗戰場》入面飾演富豪徐富貴，有保鑣跟出入，現實中他亦有保鑣傍實?(鍾冠全攝)

阿BoB有大隻紋身保鑣

阿BoB在《美麗戰場》飾演億萬富豪徐富貴，不論衣著及行為都令不少人覺得影射城中某富豪，而阿BoB在劇中必定有保鑣跟出跟入，想不到現實中的阿BoB原來亦有排場，昨日出席《美麗戰場》宣傳活動時，身邊有一位紋身又大隻疑似保鑣的猛男在身邊，不過Bob表示這位猛男是他的助手，他說「其實我助手嚟嘅，都跟咗我兩年喇,只不過佢鍾意健身啫。」

劇中丁子朗係渣男，更狂摑陳曉華。

丁子朗最冧陳曉華

除了阿Bob有大隻助手外，劇中陳曉華對丁子朗死心塌地，但原來現實中剛好相反，丁子朗非常冧陳曉華，昨日在宣傳活動結束後，鍾意周圍影相的陳曉華，四圍擺女神甫士，而丁子朗就龍友上身，不斷為陳曉華影相，更發現他用兩部手機影，一部自己另一部是陳曉華，陳曉華願意交部手機丁子朗，証明大家感情相當好，而一向異性緣暢旺的陳瀅，昨日在現場亦有不少男粉絲到場支持。

現實中丁子朗就好冧陳曉華，昨日活動結束後，丁子朗為心目中女神狂影相，陳曉華又相當受落狂擺女神甫士。（鍾冠全攝）