韓國戀愛綜藝《只是睡覺的關係》刷新尺度　一夜情主題玩先睡再愛

韓國戀愛綜藝相當多元化，繼早前《伊甸園：本能的後裔們》後，近期有一套尺度更大更火辣的節目《只是睡覺的關係》開播。預告中8位男女在床上說着「在這裡脫嗎？」等的露骨說話，未正式播出已造成一陣討論。



《只是睡覺的關係》預告已能見到男女同床的畫面。（WAVVE）

《只是睡覺的關係》是WAVVE全新的戀愛節目，以一夜情為主題，探討時下年青人「先睡後愛」的戀愛模式。8位男女限定需於晚上6時至清晨6時之間相處認識，激發起互相間的火花。8人在不公開年齡和職業等身份的情況下，每人都有一個代表的數字，讓眾人逐步了解對方。早前官方公開的兩段預告中可見，男女間不但已有不同程度的身體接觸，更已發展到在床上調情，網民也驚訝尺度相當大。

男參加者的身材相當養眼。（WAVVE）

每位參加者都有一個代表的數字，等着大家了解解開。（WAVVE）

按下圖睇更多《只是睡覺的關係》預告片段：

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預告中可聽到「我睡時習慣把手放在裡面，大件事了」、「我穿泳衣也能做，會不安嗎？」、「我喜歡脫毛的人」和「三個人要如何睡？」等，滿滿都是火辣程度爆錶的調情說話，因而快速引起了關注。有網民表示雖然「性」非禁忌話題，但始終會擔心一夜情的觀念會錯誤影響青少年，未知播出後爭議會否稍為減少呢？

《只是睡覺的關係》今天正式開播。（WAVVE）

點撃睇8位參加者照片：