91歲美國超模登雜誌封面創最高齡紀錄　無懼歲月外貌身材零跌watt

美國超模Carmen Dell’Orefice雖然已經年屆91歲，但貴為全球最高齡現役模特兒的她依然活躍於時尚圈，曾經講過誓不言休，更曾表示「當我無法下床行動時，那才叫退休」。近日她登上雜誌《New You》的封面，不但外貌絲毫未有跌watt，更不惜性感上陣只用被單包實自己，大騷一雙白滑長腿，怎樣看不不像一個已超過90歲的老人，不輸任何年輕模特兒。



91歲的Carmen Dell’Orefice（右）近日登上雜誌封面。（IG：@newyoumedia）

1931年出生的Carmen Dell’Orefice，15歲就登上雜誌封面開展她的模特兒之路，至今已在時尚圈打滾了76年，不過她仍未有計劃要退休，而且年齡的遞增亦未有減低她的人氣，至今工作仍然接踵而來，更創下了全球最高齡的現役模特兒紀錄。

1931年出生的Carmen Dell’Orefice，15歲就登上雜誌封面開展她的模特兒之路。（Carmen Dell'Orefice＠FB）

Carmen Dell’Orefice曾經歷三段婚姻，分別於21歲、28歲及32歲與Bill Miles、Richard Heimann及Richard Kaplan結婚，但她於1974年與第三任老公離婚之後，曾經於八十年代與電視節目主持人David Susskind訂婚，可惜對方在兩人結婚前去世，自此之後她就未再結過婚。兒女方面，她只得一個女兒，是她與第一任老公所生。

91歲的她素顏依然很美。（IG：@carmen_dellorefice）

身材不輸年輕模特兒。（IG：@carmen_dellorefice）

關於Carmen Dell’Orefice的保養秘訣，她每天早上會固定做運動，早起時先做一些伸展動作和深呼吸，讓意識更清醒，然後去感覺身體想做或是需要做哪些運動。飲食方面，她不會刻意計算食物的卡路里，因為她想要永保對食物的熱忱，因此不會勉強自己吃不喜歡的烚波菜。她認為無論男女都應該關心自己，愛自己。不管多少歲，都活出自己最喜歡的樣子，年齡只是數字，盡情享受屬於自己的人生。

Carmen Dell’Orefice至今已在時尚圈打滾了76年。（Getty Images）