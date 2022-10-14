野人老師｜鍾慧冰年少移民美國慘遭歧視　婚後丈夫出軌兼輸光身家

由鄭丹瑞、MIRROR成員Stanley（邱士縉）主演的ViuTV劇集《野人老師》，當中講到由Stanley飾演的補習天王李白，因為桃色醜聞被革職業，兼被老婆何滿兒（沈殷怡 飾）提出離婚要求，一夜之間變成雙失青年，而輾轉之下到大地小學擔任老師。原來在劇集中飾演大地小學雜務員玲姐的鍾慧冰與李白的遭遇很相似，其一生非常坎坷，不但情場失意，還失去了大半生的積蓄。

冰姐在節目中做和事佬。（節目截圖）

現年65歲的鍾慧冰生於上海，一歲到港定居，十四歲便移民美國，畢業於美國紐約大學經濟系，隨後因回港參加1979年香港小姐獲得季軍而出道，雖然她的人生看起來非常順利，但是背後卻非常辛酸。原來在冰姐年幼時，因為上海出現糧食短缺情況，而跟隨定居在香港生活的嫲嫲來港，直到七歲才重見父母。冰姐曾接受訪問表示雖然在13歲隨父母移民到美國，但仍然無法發展關係緊密的母女關係，直到現時與媽媽的關係仍然不密切。

鍾慧冰於1979年參選港姐並獲得季軍。(影片截圖)

而在美國生活的冰姐同樣過得不如意，當時的她除了要孭起照顧弟妹的重任，更要面對家人被當地人歧視及毆打的情況，她曾經憶述就讀小學的弟弟，被到全身瘀傷，留着鼻血回家，而自己亦被扯頭髮，冰姐為了保護自己就與同樣被欺負的學生團結在一起，以免遭人下毒手。

冰姐出道後，除了演出不少電視劇，更開設公關公司，生意如日中天，但是背後卻非常艱難，她與圈外同居多年的男友結婚後，在1996年誕下女兒林靜莉，在大眾眼中看起來一家三口非常溫馨，但是在冰姐懷孕初期已經出現婚姻危機，她曾經透露當時丈夫頻頻到內地，後來才知道是有了新歡，為此她自尊心大受打擊，因為女兒年紀還小打算無視，但是仍然難以忍受被背叛，因此決定離婚。

鍾慧冰同囡囡關係好好。(鍾慧冰ig)

但是在冰姐決定離婚時，當中經歷了不少事件，婚後的冰姐與丈夫財政獨立，當時她是雷曼兄弟控股的投資者之一，正當她打算靠這筆資金用於離婚後的生活以及囡囡的讀書基金，卻因為2008年發生的雷曼事件，令她失去大部分的積蓄，天天以淚洗臉，不過亦因這事令她深深明白自己不需要依靠男人，因此狠下心決定離婚並重新投入演藝圈。

不過近年可能因為壓力大，令冰姐幾年前患上免疫系統疾病「血管炎」，導致不能行走，亦令她感慨自己的人生受到這麼多的打擊，唯獨這次令她有想死的想法，幸好經歷一年半的治療，成功康復。雖然冰姐的一生中經歷過不少大風大浪，但卻非常硬朗，現為已經成為公關公司老闆，而身邊更有自己珍愛的囡囡林靜莉陪伴，二人不時會母女上節目搵銀，過着溫馨又幸福的生活。

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