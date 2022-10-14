周焯華幾近沽清Yeah Yeah Group　第二大股東徐秉辰家世好顯赫？

前稱太陽娛樂集團的Yeah Yeah Group日前公布，指董事會獲周焯華告知，他已於9月14日至23日期間，在市場出售合共約7.31億股公司股份。出售後，周焯華持股由約37.04%減少至約2.17%，並不再為公司控股股東。Yeah Yeah Group公布中亦寫道：「本公司並不知悉該等出售的對手方的身份，亦不知悉其各自的主要業務活動」、「本公司預計該等出售將不會對本集團的運營造成任何不利影響」。

太陽娛樂集團的Yeah Yeah Group日前公布周焯華幾近沽清股份。（Yeah Yeah Group公布）

周焯華已非Yeah Yeah Group控股股東。（資料圖片）

據聯交所披露，周焯華沽貨後，人稱「創業板小殼王」、曾為Yeah Yeah Group「前前身」仁智國際主席的徐秉辰成為第二大股東，而他過去一個月亦有三度增持Yeah Yeah Group股份（9月20日買入2,950萬股，9月21日買入1億股，9月26日買入4,338萬股），持股量增至18.24%。

1976年出生於上海的徐秉辰在六歲時來港生活，曾就讀於培正小學和中學，會考未放榜便赴美升學，及後於紐約州立大學會計系以一級榮譽畢業。在華爾街賺取第一桶金後，他便回港專攻創業板公司，收購完上市公司嘉利盈後，再入股訊通控股（仁智國際前身），成了「殯儀業一哥」，非常犀利，而他現時亦是多間公司的掌舵人。有指徐秉辰的母親張澤瑂家世顯赫，其祖父是清末民初上海房產業大亨兼收藏家張石銘；堂祖父則是赫赫有名的「國民黨四大元老」之一張靜江，家族曾捐出白銀三萬兩支持孫中山的革命活動。

徐秉辰有「創業板小殼王」之稱。（linkedin）

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