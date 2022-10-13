她和她的戀愛小動作︱羅浩銘半裸求愛不果　梁仲恆床上情挑林千渟

由三大人氣新星吳家忻（Kayan9896）、林千渟和陳毅燊（ANSONBEAN）主演的Viu Original首部本地原創劇集《#她和她的戀愛小動作》現正於「黃Viu煲劇平台」熱播！早前劇組曾預告將有多位新生代演員聯袂演出，繼張明偉和梁仲恆後，本周便有羅浩銘（Ken）和栢天男接力上場，與兩位新進女神大玩曖昧！

Viu Original原創劇《#她和她的戀愛小動作》逢星期五、六中午12時在「黃Viu」獨家上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度。（海報）

承上周劇情，少女Ling（林千渟飾）慘被男友Eric（梁仲恆飾）分手後，在外向室友Hayley（吳家忻飾）的鼓勵下打開心扉，嘗試在社交平台結識異性，更成功與一神秘男子調情，豈料對方竟是同公司的送水職員Ming（羅浩銘飾），還不時強調希望「以結婚為前題」與Ling深入認識，進擊的舉動令她叫苦連天！而羅浩銘為了演活「送水Ming」的Man爆形象，不惜數度半裸上陣，大晒結實胸肌和麒麟巨臂，場面震撼！日前他在《#她和她的戀愛小動作》首映上透露角色搞笑，又指男士觀眾可以透過劇集偷師，活學戀愛技巧。

至於劇中飾演千渟花弗前度Eric的梁仲恆，今集繼續現身，更施展多個賤男「小動作」牽動少女心！除了以避雨為藉口留在Ling家中，他又不時口甜舌滑：「我慣咗你幫我帶遮」、「你仲用緊嗰隻洗頭水？點解好似仲香過之前？」之後還從後抱緊女方，稍後二人更轉移陣地到床上談情，睇到人「紅都面晒」！結果「賤男」Eric停雨後馬上更衣，更頭也不回果斷離開，令Ling大感無奈，並咀咒對方「被雷劈死」，恨意爆燈！