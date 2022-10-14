就是青春｜曾琸庭火辣Tube Top跳唱　陳柏宇︰邊個男人睇唔心動？

香港開電視首個選秀節目《就是青春》，18位參賽者經過六個月的特訓後，第2集將會正式展開首輪團體淘汰賽，根據參賽者的年齡分成三組：Team A (18歲以下)、Team B (19-23歲) 及Team C (24歲或以上)，分六個回合進行，其中以曾琸庭（Alice Tsang）及林曉蕙（Candice）的跳唱演出最為吸睛！

《就是青春》正式展開首輪團體淘汰賽。

今集以曾琸庭（Alice Tsang）及林曉蕙（Candice）最為養眼，二人分別僅20歲及21歲！二人同樣揀選跳唱作比賽項目。Alice的比賽主題是「心動」，她自選容祖兒的快歌《跑步機上》上陣，身穿Tube Top戰衣亮相，以勁歌熱舞，熱爆全場，令黃妍不禁讚嘆表示：「你嘅眼神動作好到位，同埋跳唱真係唔簡單。」。作為「YOUnion」團長的陳柏宇（Jason）聽到時，即場搞笑說：「佢（黃妍）點會知啫，佢都冇跳唱。」

20歲的曾琸庭（Alice Tsang）自選容祖兒的快歌《跑步機上》熱爆全場。

另一位「星級樂迷」釗峰對於Alice所揀選的歌曲感到不解「點解揀呢首歌去表達心動？」Jason聽到釗峰對Alice的質疑，即說：「邊個男人睇呢啲唔心動架啫？」葉巧琳、曾樂彤及其他參賽者紛紛點頭同意，而Alice就認為自己Solo時最令人心動。賽後Alice自覺表現一般，她表示：「跳舞方面我覺得冇咩問題，但唱歌方面就未如理想，今次係我第一次跳唱，完全冇諗過原來邊跳邊唱係咁難，我發覺自己完全唔夠氣唱！」

曾琸庭首次跳唱感到未如理想：「完全冇諗過原來邊跳邊唱係咁難，我發覺自己完全唔夠氣唱！」

陳柏宇大讚：「邊個男人睇呢啲唔心動架啫？」

至於另一位參賽者林曉蕙（Candice）同樣以跳唱上陣，主題是「焫㷫全場」。她選了歌曲《收聲多謝》。不過Candice於參賽前因患上新冠肺炎，賽前兩日才康復，難免較其他參賽者少些準備時間。Candice於節目中表示自己直至比賽當日才與舞者磨合，令她不禁有點擔心自己的表現。不過她的演出獲黃妍及釗峰讚賞，大讚Candice眼神銳利又有自信。賽後Candice表示：「今次係我人生第一次踏足演藝舞台嘅表演，過往只喺游泳跳台上，所以今次表演都幾深刻。其實真正學唱歌跳舞只係依幾個月，加上比賽前嗰個星期中咗 COVID，只能留係屋企隔離，把聲冇咗，又冇得出去排練，唯有每日拍片傳畀老師睇，再從中改善。」

林曉蕙（Candice）於比賽前因患上新冠肺炎，賽前兩日才康復，不禁有點擔心自己的表現。

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