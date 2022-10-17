野人老師．劇透︱大地小學面臨倒閉危機　Stanley出絕招都冇用？

ViuTV原創劇《野人老師》由鄭丹瑞、邱士縉（Stanley@MIRROR）、陳瑞輝（Frankie@MIRROR）、談善言、沈殷怡（Shirley）擔任主演 ，劇集講述一對教師父子以生活融入教學為理念，經營鄉郊學校的故事。 劇集出街後因當中的內容引起不少網民討論及讚好，不知不覺劇集已經播出近半，而根據導演陳賢俊的說法至第八集開始劇集已經進入第二季，由Stanley飾演的李白亦正式進入野人老師狀態，因此現時劇集亦比前半段緊湊，而今晚（17/10）開始《野人老師》已經進入結局篇，大家不妨觀看下列劇透，搶先知道接下來的內容。

第11集（10月17日星期一）

家棟（Frankie 飾）參加柔道比賽，在苦戰之中見父親兆康（黃錦燊 飾）來到現場支持。最終，家棟雖落敗但贏得父親的理解，與此同時確立了與Yvonne（羅允芝 飾）的關係。另一邊廂，世豪（鄭丹瑞 飾）的好友陳燦（朱栢謙 飾）是教育局的職員，多年來一直支持大地小學，不過陳燦已經準備退休，因此世豪決定與他舉行一場榮休演唱會，一段年輕往事漸漸被揭起。

一位名為東尼（河國榮飾）的奇怪大叔突然來到大地小學，陳燦與東尼兩人一見面便大打出手。原來世豪、陳燦、東尼三人年青時是好友並合組樂隊，不過東尼當年背叛好友，偷了世豪與陳燦一起創作的歌，轉手賣給唱片公司並一走了之，令陳燦的音樂夢提前終結，李世豪別無他法，唯有極力調解兩人的關係。

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第12集（10月18日星期二）

老頑童東尼竟然愛上晨光（談善言飾）主動邀她約會，由於東尼時隔多年出現在眾人面前，因此世豪及李白為了查出他的背後原因，就說服晨光接受東尼的約會。二人到郊外野餐，鬧出不少笑話，途中東尼更向晨光示愛，不過就遭到晨光拒絕。失戀的東尼拉着年少的好友世豪與陳燦到酒吧借酒消愁，三兄弟喝了一晚，重拾青春的回憶，與此同時，大家亦發現東尼病重，剩下的時間並不多，為此世豪決定為東尼舉行一場沒有眼淚、只有歡呼聲的演唱會，而李白與大地小學的學生也因而上了一堂生死教育的課。

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第13集（10月19日星期三）

李白兒子軒軒（陳浩軒 飾）留在大地小學上學，因此李白以為可以藉此機會到與前妻滿兒（沈殷怡飾）重修舊好，可惜滿兒已跟共享補習社學生小龍的單親爸爸（胡卓希 飾）發展中，因此李白不得不面對失戀和失婚的事實。對李白日漸有好感的晨光陪伴、安慰對方，兩人誤吃有毒的蘑菇，渡過了一個奇幻的晚上。過後，李白忽然發現，晨光在自己心中的位置有了變化。

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第14集（10月20日星期四）

世豪經歷了東尼一事後，更決心離開大地小學，與陳燦一同外出旅行享受生活，離開前把大地小學交給李白。然而此時，大地小學卻收到了教育局的通知，原來接任陳燦的新主任陳定堅（敖嘉年飾）是一位十分盡忠職守的官員，在他眼中容不下毫無規矩的大地小學，因此大地小學面臨巨大危機。李白與晨光懇求世豪留下來，但對方並不在意大地小學的倒閉問題，更提醒李白這是為學生上最後一堂課的好機會。

學生們合力解救大地小學，於是想到邀請家棟與滿兒來幫忙補習，力求在短時間內考出令陳定堅滿意的好成績，而亂了陣腳的晨光也加入了補習加操學生的大隊當中。

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第15集（10月21日 星期五）

不過瘋狂的補習考試並不會令成績突飛猛進，因此辦法還是失敗，而李白用了一個簡單的道理讓學生明白強求並無用處。最終，學生們在大地小學舊生的引導之下明白到，人生就是要學會笑着好好告別，於是他們舉行一場別開生面的講笑話派對，大地小學最終在歡笑聲之中落幕。

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