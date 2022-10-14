下流上車族｜林敏驄拍喊戲要求一次過 江美儀驚喜：佢要求好高

林敏驄今日出席劇集宣傳活動。（葉志明攝）

林敏驄和江美儀今日(14/10)現身將軍澳出席無綫新劇《下流上車族》宣傳造勢活動。提到早前無綫釋出宣傳預告片中，林敏驄收起平時無厘頭本色，將車志明角色演活，並在鏡頭前爆喊，語重心長地道出港人上車悲歌：「間屋企幾細唔係問題，最緊要一家人喺埋一齊！」阿驄爆喊晒演技，要由劇中老婆江美儀攬攬安慰。

江美儀大讚林敏驄為做事認真。（葉志明攝）

林敏驄笑言：「咁劇情係需要係咁，我哋身為演員我哋係好專業嘅，做唔到就話啫，做到都唔做係會罰錢。哈哈！」身邊美儀就大讚阿聰為人其實做事很認真：「佢係要求好高嘅人嚟，有句說話佢成日都會講：『一做就要認真去做、如果求其就唔好去做』，變咗我同佢都幾夾，因為我都係一個好緊張又認真嘅人嚟，大家喺合作上係好流暢。」

同劇演員在台上玩遊戲。（葉志明攝）

林敏驄接著認真說：「其實我喺劇裡面係有好多場嘅喊戲，每次拍親都一Take過，因為我會同導演講，我只係喊一次，唔好要我再喊多次。始終拍喊戲，如果喊得多，個感覺會好唔同，始終都會有偏差。咁所以事前我會同佢溝通得清清楚楚我會點做，然之後就埋位去拍。（拍喊戲當時諗緊啲乜？）其實劇本好，自然就會帶到去嗰個情緒。如果個劇本唔好，我就會掉咗佢，唯有我哋自己寫過囉。」

林敏聰續說：「我好記得最收尾有場寫我同美儀和好如初，喺拍之前一日導演同我講劇本咁寫唔得，呢鋪死喇，我就話等我拍完之後大家再慢慢諗。然之後我同美儀同導演坐低諗，我哋一路講，佢一路寫。而我一路講，我就一直都喺度喊。到嗰日埋位拍，我仲同大家開賭，估我可唔可以一Take過，點知嗰日真係一Take過完成。」