吳廷燁現身橫店與高雄鄭恕峰聚會　近年深居簡出照顧年邁母親

現年61歲的吳廷燁曾效力亞視多年，雖然多數飾演配角，但出色演技備受肯定，他在2019年TVB劇集《鐵探》中飾演越南黑幫大佬「營長」，霸氣十足，但近年他就甚少公開露面，幾乎絕跡幕前，不過早前鄭恕峰就Post出一張合照，並寫道：「1995年《精武門》演員，吳廷燁、高雄、鄭恕峰橫店影視城再聚。」相中戴着Cap帽的吳廷燁精神狀態不錯，而滿頭白髮的高雄亦精神奕奕，三人重聚十分難得！



三人重聚十分難得！（影片截圖）

由甄子丹主演的《精武門》中，吳廷燁飾演劉振聲，高雄飾演霍元甲，而鄭恕峰就飾演洪豹，不少網民都留言大讚三位都是好戲之人！吳廷燁與梁朝偉、周星馳及吳鎮宇同是TVB第11期藝員訓練班出身，雖然發展不及三位影帝，但工作長做長有，飾演過無數經典角色，當中他在《我和殭屍有個約會》中飾演外剛內柔的殭屍「堂本真悟」（Ken），與飾演女殭屍「山本未來」的張文慈是一對，至今都令觀眾印象深刻。

吳廷燁在《我和殭屍有個約會》中飾演外剛內柔的殭屍「堂本真悟」（KEN）。（影片截圖）

2006年吳廷燁正式離開亞視，轉往電影及內地電視劇發展，2018年更專程由北京返港，拍攝《鐵探》，但他曾在接受《香港01》訪問時直言因而錯失百萬片酬：「本來佢哋話『放心呀，你接其他劇的話有得度（商量）呀！』後來我想接一個全大陸班底嘅製作，一來個角色比較好，二來有7位數字嘅人工……」雖然最後拍不成，但他在《鐵探》中就展現出超班演技，相當精彩！

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不過吳廷燁近年十分低調，鮮少拍戲，相信是為了照顧年邁的母親，原本住在半山豪宅的他，在2019年搬回黃大仙公屋，與年邁母親同住：「而家對生活冇咩追求，搬返去照顧媽咪，佢都90幾歲，視力又唔好，所以而家要照顧佢，間中都要煮飯畀佢食。以前佢照顧我，而家我照顧返佢！」雖然吳廷燁擅長演反派角色，但其實私底下是一名孝順仔！