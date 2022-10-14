利穎怡亮相《愛．回家》演「大小姐」手下：希望可以繼續出現！

利穎怡（Joan）除了是「東張女神」，最近亦有份在無綫（TVB）才藝節目《全城一叮》表演歌舞，正宗周身刀張張利，而醉心演戲的她最近亦有份在處境喜劇《愛．回家之開心速遞》亮相，飾演「小鍾」一角！Joan日前在社交網站出Post感謝「大小姐」林淑敏「賜名」：「超級感謝大小姐 @sukman_lam 喺入面叫左我一聲小鍾，令幾百集無出現嘅我突然有了名字，無敵感恩！」到底之後她會否繼續在《開心速遞》出現？她接受《香港01》訪問時說：「今次好感恩可以用唔同方式見觀眾，畀到大家新鮮感，都收到好多網民支持同鼓勵，話想繼續見到我用『小鍾』身份喺《開心速遞》出現，我都好希望同期待，雖然暫時都仲未有消息！」

利穎怡在《愛．回家之開心速遞》中飾演「大小姐」手下「小鍾」。（Instagram/@joannyle）

談到Joan現時少在《東張西望》出現，較多在劇集中露面時，她說：「好感恩監製願意用我，好似《美麗戰場》葉念琛監製，《愛．回家之開心速遞》祥哥（林建祥），仲有而家拍緊嘅《本尊就位》監製堅哥（梁耀堅）同《妳不是她》監製Stephen（徐正康）、April（陳萍），我嘅初心是演戲，所以非常感謝佢哋最近畀我咁多拍戲機會我！」