「綠葉王」廖駿雄嘆冇主角命　不夠曾志偉好運：呢啲騎呢樣觀眾受

現年62歲的廖駿雄於80年代無綫（TVB）經典劇《天師執位》中飾演「大粒癦」一角而為人熟悉，劇中他與男主角苗僑偉、已故的女主角翁美玲有不少對手戲。他離開TVB後便轉營從商，曾開夜冷舖以及在內地開貿易公司，由賺過錢到生意失敗欠下百萬元債項，人生經歷過高低起跌。他接受演藝人協會訪問的片段昨日（14/10）上架，片中他講述自己的入行契機及經歷。

62歲廖駿雄胃癌第四期割胃保命暴瘦50磅 曾演《天師執位》大粒癦

廖駿雄在《天師執位》中飾演大粒癦。(網上圖片)

廖駿雄指自己年幼時因非常抗拒英文而討厭讀書，但是又沒有理想，所以廖父就提議他去學整車，不過這個行業需要用到英文，就被廖駿雄拒絕了。父親沒有放棄，因他向無綫新聞經理部表示想兒子入讀訓練班，而廖駿雄為了應付父親就答應了，在這機緣巧合下，廖駿雄便加入了娛樂圈。

廖駿雄透露當時在無綫有很多難忘經歷，特別是八十年代初，因為無綫與麗的電視台打對頭，所以台前幕後的同事非常齊心：「汪阿姐（汪明荃）、Dodo（鄭裕玲）、發哥（周潤發），所有前輩都公司瞓覺，就算返屋企都係換一換衫就返來，打仗係24小時冇停過，你見前輩咁努力，你點敢偷懶。」此外，廖駿雄感嘆自知之明是非常重要，當年主角流行高大小生，例如楊群、謝賢、秦沛，因此他直言：「邊輪到我哋吖。」

曾志偉造型百變。 (《開心無敵獎門人》截圖)

所以廖駿雄希望自己的外貌可以成熟一點，這樣就會有機會輪到自己，不過可惜的是當他的外貌真的如他所願變得成熟時，豈料觀眾的口味已經改變，輪到郭富城、鄭伊健等靚仔上位，於是廖駿雄決定繼續等待屬於自己的機會：「等等下，又轉風向，轉咗岑建勳、曾志偉、吳耀漢、大細眼（宋錦成）、魚頭（魚頭允，劉允）呢啲騎呢樣，觀眾受呢啲，唉又唔係我，如是者我嘅機會永遠都同我擦身而過。」當時有同事說：「魚唔過塘唔大」，當時廖駿雄已經在TVB二十年了，恰好馬來西亞影視業發達，因此他就下定決心到當地發展，但當地影視業後來又受金融風暴影響，所以最後轉行從商。

廖駿雄與兒子廖家爵的合照。（IG/@kelvin.liu_doob）

廖駿雄的兒子廖家爵同為演員，為TVB藝人，而在娛圈發展多年的廖駿雄深諳在這行業發展的真理：「真係講求一命二運三風水，特別係男演員，你冇十年八年浸淫，你係磨唔到味道出嚟。」因此廖駿雄直言就算兒子身材高大，外形硬朗、粗礦，但欠缺男人味，估計需要在圈中磨練近十年才會有成績：「佢簽咗TVB五年，宜家已經進入第三年，仲有兩年，咁就要睇志偉哥會唔會畀機會，唔畀機會再多兩年，佢可能要出去闖盪。」

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