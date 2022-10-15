聲夢傳奇2｜任暟晴、黃洛妍忘記有獎金　至今一毫子未收：唔急嘅

《聲夢傳奇2》由任暟晴、黃洛妍和趙紫諾奪得冠亞季軍，賽前已經有報道指出，冠軍將會得到10萬元獎金，而亞軍有5萬元，季軍亦都有3萬元。比賽至今已經差不多兩個星期，原來無綫（TVB）已開始力捧冠軍任暟晴的計劃！



任暟晴、黃洛妍已經忘記了有獎金這回事。（葉志明攝）

今日（14/10）任暟晴和黃洛妍為《思家大戰》錄影時，接受《香港01》訪問，黃洛妍透露現時正在準備《聲夢傳奇2 海外踢館賽》的節目，她說：「我哋有海外交流嚟咗，而我就負責帶佢哋周圍玩，所以我呢幾個星期係不停喺度飲飲食食。」她笑言，其實大家的心情都是旅遊玩樂為主，比賽只是順路進行的活動。

任暟晴、黃洛表示參賽不為獎金。（葉志明攝）

任暟晴則透露，其實郭偉亮（Eric Kwok）和陳奐仁已為她編寫了一首屬她的單曲，並已經悄悄地灌錄完成。不過任暟晴還是不肯透露新曲的內容，任暟晴說：「係Jasmine嘅歌！哈哈哈！唔透露咁多，但係大家可以期待一啲唔同啲嘢，同我之前唱嘅好唔同，同埋同香港流行曲曲風都好唔同，比較外國feel，係慢歌嚟。」是英文歌？任暟晴說：「唔知呢。」什麼時候派台？任暟晴回答：「呢個真係唔知道，錄咗冇幾耐，唔知派台幾時。」

《聲夢傳奇2》由任暟晴、黃洛妍和趙紫諾奪得冠亞季軍。（資料圖片）

任暟晴、黃洛妍表示直至決賽前幾日才知道有獎金。（葉志明攝）

《聲夢傳奇2》頭三名都有可觀獎金，問到她們收到獎金沒有時，任暟晴和黃洛妍居然反問：「有咩？唔記得幾錢獎金，哈哈哈。」任暟晴後來才記得，她說：「哦！你係5萬，我係10萬！」黃洛妍說：「未收呀。」任暟晴也回答：「我唔知呀，可能我媽咪收。」記者笑言她們可以致電曾志偉「追數」，黃洛妍就說：「唔急嘅唔急嘅，慢慢嚟啦。」任暟晴也說：「一開始比賽我都冇話為咗呢10萬蚊。」黃洛妍續說：「都唔知道有10萬蚊，哈哈哈！」任暟晴和黃洛妍均表示，都是直到決賽前幾日才知道冠亞季軍有獎金，所以這一個獎金是突如其來的驚喜。