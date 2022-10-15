野人老師｜沈殷怡當場爆Seed怒摑前夫Stanley　網民讚演技有進步

由鄭丹瑞、MIRROR成員Stanley（邱士縉）主演的ViuTV劇集《野人老師》昨晚（14/10）播出第十集，主題為「秘密基地走失記」，當中講到李白（Stanley 飾）的兒子軒軒（陳浩軒 飾）來大地小學，在父親的引導下漸漸放下手機，回歸自然生活當中。這時大地小學的幾個學生在瞞着家長的情況下，帶軒軒着來到一個名為秘密基地的無人小島玩耍，卻意外被困島中。

滿兒不滿前夫的態度。（節目截圖）

此時，一班家長因孩子們的失蹤感到不安，並合作尋找他們，而李白亦致電前妻滿兒（沈殷怡 飾）告知事件，因此滿兒來到坪澳灣幫忙尋找軒軒，她在途中見到李白不但絲毫不緊張，還與滿兒說道：「唔使咁緊張，軒軒一定冇事。」滿兒難以接受兒子在失蹤的情況下，前夫居然還用這種語氣說話，一氣之下怒摑李白。不過幸好軒軒及朋友們利用孔明燈求救，令到家長們得知地點而獲救。

網民讚沈殷怡演技有進步。(沈殷怡ig)

不少網民大讚這段情景非常真實，認為普遍男士都會像李白一樣應對，實質是不希望自己的緊張為另一半帶來更多不安情緒，而普遍女士亦會像滿兒一樣，看不出身邊人在假裝鎮定。此外，網民大讚沈殷怡演技有進步：「第一次演單親媽咪，佢將滿兒係黑社會大佬女兒嘅霸氣、李白前妻嘅掙扎、單身媽咪嘅徬徨，演得好自然，好大進步。」

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