24歲楊超越出演《射雕英雄傳》黃蓉？　網友讚其鬼馬靈氣符合角色

金庸武俠小說《射雕英雄傳》於兩岸三地拍攝過多個影視版本，時至今日仍不時被翻拍，對上一套是2017年李一桐、楊旭文主演的內地版本，前者也憑藉該劇為人熟知，而最近，有傳楊超越將出演《射雕英雄傳》，即刻引起網友熱議。



《射雕英雄傳》中每個人物都個性鮮明，當中最難塑造的角色，絕對有「黃蓉」的一席之地，她是金庸小說中最俏美的人物之一，集美貌與智慧於一身，且古靈精怪、多才多藝，有情有義，不止是考驗演員的外貌，演技尤為重要，黃蓉有內到外的嬌俏靈動最難詮釋，這也是為什麼這麼多版本中，令人印象深刻的寥寥無幾。

出生於1998年的楊超越2018年通過選秀節目《創造營》一炮而紅，雖然唱跳雙廢，但憑藉小巧精緻的面容與五官，以及可愛真實的性格圈粉無數，可謂爭議與人氣並存。而她本人古靈精怪，活潑俏皮，甜美可人，不少網友都認為她的外貌非常符合「黃蓉」這個角色，只是演技未能駕馭：「宋祖兒跟超越妹妹挺貼黃蓉鬼靈精怪那種形象」、「黃蓉很難演的首先樣子要嬌俏靈動，這點妹妹是符合的，其次要聰明伶俐中遺傳點黃老邪的邪氣。就這點很難演出」、「楊超越這個模樣還真是像極了金庸筆下的黃蓉，沒准還真的能戰勝經典」等，罕有見到網友認可出演黃蓉的女演員。

楊超越面容嬌小，五官精緻，水靈可愛。（微博@楊超越工作室）

不過，楊超越後援會在微博回應指網傳內容為假，並表示：「非官宣不約。」

楊超越官方後援會否認拍攝《射雕英雄傳》。（微博截圖）