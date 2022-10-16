《底綫》內地北大學霸弒母　竟用哥哥張國榮做抗辯理由

近日一齣成毅主演的法庭劇《底綫》，衝上了貓眼榜的熱度冠軍，而男主角成毅亦順利登上角色熱度榜，這齣仿如內地版《壹號皇庭》的電視劇，由真實案件改編而成，其中最轟動的北大學霸弒母案，雖然手法兇殘，但兇手的層層巧妙布局，東窗事發後，成功逃亡3年，令這宗案件成為經典案例，其他還有辱母案、江歌案，編劇想不出匪夷所思的情節，卻真實在內地上演。

《底綫》由型男靳東主演，相當有叫座力。（微博圖片）

內地劇《底綫》由靳東、成毅、蔡文靜主演，講述虛構城市「星城」的人民法院故事，而劇中的案件全是取材自真人真事，而在首集已經有兩宗案件同步進行，分別是因母親被催債集團猥瑣凌辱，兇手為救母而殺人的「辱母案」，而另一宗慘案「江歌案」，就是講述帶貨主播因父母苛索金錢而過勞死，死者父母再控告公司的故事，兩個真實案例已經挑起觀眾追看的興趣，但最精彩的部分是「北大學霸弒母案」，仿如偵探小說的情節。

內地北大學霸弒母案，現在拍成劇集《底綫》。（微博圖片）

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劇中案例取材自吳謝宇弒母案，死者是他任職歷史科教師的母親，吳謝宇自少獲得悉心栽培，獲北京大學取錄，而他犯案時精心布局，先是跟親戚借錢，訛稱出國讀書，用啞鈴弒母後，包上75層保鮮紙包裹放入雪櫃，在案發現場裝上閉路電視，又模仿母親筆跡向學校辭職，所以當死者弟弟發現胞姊失蹤時，警方一度以為只是母子欠債逃亡，直至半年後發現死者屍體，但由於吳謝宇預先布置，及時逃走，以另一個身分生活3年，更當上了夜店的男陪酒，直至一次送朋友機時被天眼發現，他被捕後聲稱母親喜歡已故歌手張國榮，認為母親也有意模仿偶像結束生命，他本打算殺母後自殺，最後目睹母親死狀而放棄，經審訊後判處死刑，由品學兼優的學霸變成弒母兇手，讓人對內地教育充滿反思。