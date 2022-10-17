黎耀祥內地網大演豬八戒被批食老本　不介意批評：過得人過得自己

三屆「視帝」黎耀祥早前在內地參演網大《大夢西遊之五行山》，再次飾演經典角色豬八戒，金句「多情自古空餘恨，此恨綿綿無絕期」一出令不少觀眾回憶返晒嚟，也有人表示黎耀祥保養得宜，相隔24年沒有走樣。不過有讚必有彈，有人直指黎耀祥只是賣回憶，實屬搵笨，也有人說他是「食老本」。



黎耀祥為《開心無敵獎門人》錄影節目。（梁碧玲攝）

黎耀祥在內地網大《大夢西遊之五行山》再次飾演豬八戒。（網上圖片）

黎耀祥今日（16/10）為《開心無敵獎門人》錄影節目，他接受《香港01》訪問時，表示最近忙於為TVB台慶節目。他說：「好多嘅，55周年有我們的主題曲，霎時再感動，又上吓啲節目。我又拍咗個回家嘅節目，因為好多藝人住過公共屋邨，去返以後嗰度講返年輕嘅時候。」

有網民批評，不過黎耀祥就覺得「冇所謂」，認為只是觀點不同。（梁碧玲攝）

對網大《大夢西遊之五行山》被網民批「食老本」，他回答：「冇嘅，見人見智，大家觀點與角度，我覺得冇所謂。每個工作做好自己本份就OK，過得人過得自己。」會不會避開重演自己演過的角色？他回答：「睇吓適唔適合再做啦，冇所謂，因為唔同階段做同一個角色可能會有唔方法唔同演釋。」對內地網大的劇本有要什麼要求？他說：「好難講，因為太多元素啦，都要逐個睇逐個諗。」他也指出，酬勞並不是重要考慮因素之一。他說：「唔會嘅，劇本好就算錢少啲都冇所謂，因為演出機會對自己嚟講先係最寶貴。」

《開心無敵獎門人》錄影（梁碧玲攝）

黎耀祥上節目。（梁碧玲攝）

黎耀祥在《開心無敵獎門人》玩得好投入。（梁碧玲攝）