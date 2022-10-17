下流上車族｜郭柏妍失聲靠林敏驄打救　林穎彤相隔20與鮑姐合作

郭柏妍好開心終於有機會學踩滑板，日練夜練，希望將勤補拙。

TVB台慶劇《下流上車族》由林敏驄、江美儀、鮑起靜、郭柏妍、羅毓儀等主演，郭柏妍（Rosita）、羅毓儀（Yuki）兩位小花飾演林敏驄及江美儀的女兒。Rosita飾演的家姐車芊芊，經常踩滑板送外賣 賺錢 為了配合角色， Rosita事前更專誠上堂學踩滑板 ：「以前已經心思思想學。學 嗰排每日放咗工就走去練，希望將勤補拙。」 Rosita又謂與驄哥、 美儀姐及鮑姐私下相處也很像一家人：「 有次我失咗聲好擔心影響進度，佢哋好好係咁安慰我，驄哥畀咗啲潤喉膏我食，美儀姐就推介咗啲中藥，食完之後真係好番冇事。」

郭柏妍難忘失聲時靠驄哥打救。

Yuki飾演的細妹車蔓蔓則備受母親溺愛 ，由細到大咩都唔使做，搞到生活不能自理常常爆出令人意想不到的笑料 。 Yuki受訪時大讚驄哥和美儀姐照顧後輩， 其中一場喊戲Yuki更靠着美儀姐的「愛心雞翼 」 引爆淚水， 相當神奇：「美儀姐煮嘢食好叻，有次開廠佢整咗滷水雞翼畀我哋食， 為咗喊得出我就食 咗 4隻 因為喊戲用好多 Energy ，全部人食完 之後即刻喊到一 Take收貨！」

羅毓儀雖然係飾演妹妹，但其實佢真實年齡大過郭柏妍，果然童顏。

羅毓儀話齊齊食雞翼，食飽先有力，喊都喊得特別大力。

做開乖乖女及慘情角色的Bella，則一改固有形象飾演貪小便宜兼凡事算到盡的港女王亦詩。Bella受訪時笑言被劇中計數場口考起：「有啲戲要表現到計數好叻咁，而我嘅數學係勁差，背對白時要花啲工夫。」童星出身的 Bella透露9歲時第一次拍劇正是與鮑姐與美儀姐合作， 並謂相隔 20年再合作感到很親切：「好細個已經認識鮑姐，好似見番一個好熟悉嘅長輩咁，美儀姐就同我一樣都係食素， 佢成日會分享素食畀我，覺得好溫暖。」

林穎彤今次唔做慘情角色，轉做巴渣港女。