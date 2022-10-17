陳曉華情史回顧｜未入行已情定狄易達　最轟動傳暗撻Mirror陳卓賢

陳曉華（Hera）在《美麗戰場》有亮眼的表現，劇裏她飾演一名愛情大過天的純情少女，為男友不惜與姊妹反目成仇。陳曉華戲內戲外同樣感情經歷豐富，先彼與多個男星傳出緋聞，最經典莫過於被傳媒拍到同男團Mirror成員陳卓賢（lan）相戀兼同居！

現年27歲的前港姐冠軍陳曉華（Hera）曾傳出暗撻男子組合MIRROR人氣成員陳卓賢（Ian）。（陳曉華IG圖片）

現年27歲的陳曉華擁有一副甜美清純的外表，當年她參選香港小姐已有「仙氣紅姑」之稱，之後亦成功奪冠便正式踏上演員之路。不過在參選港姐期間，就被傳媒發現曾與狄易達交往，二人相戀多年且拍拖期間感情甜蜜，曾被途人撞破在牛頭角餐廳食壽司撐枱腳，不過她最終表示想專注事業發展，2018年4月決定與狄易達分手，二人最終都成為陌路人。儘管後來Hera被指翻撻狄易達，女方都只是堅稱是好朋友，偶爾會食飯見面，但就否認復合傳聞。

陳曉華3年前還未參選港姐時，就被踢爆和狄以達拍拖，隨着女方當選他們亦宣布分手。（狄以達微博圖片）

Hera與狄易達分手後感情似乎冇停過，先後被傳出與合作拍攝《異搜店》同劇男演員何廣沛傳出緋聞，被指介入朱晨麗與何廣沛的戀情，事關何廣沛在外景場地會專登陪Hera搵廁所，又會親自教女方做戲，而Hera也會主動邀約男方共進晚餐。不過，緋聞一出Hera即極力否認，她澄清與何廣沛只是好朋友關係，不存在任何戀人之間的愛意。

陳曉華就表示對何廣沛不會過電啊。(《異搜店》劇照)

但同年12月，Hera就被傳媒爆出與Mirror成員陳卓賢（lan）從普通戀人關係發展到同居階段，雙方為了不讓戀情浮出水面，一直以來都愛得低調。原本與家人同住在佐敦的Hera為了與男友朝夕相對，秘密與lan在荃灣築起愛巢實行同居大計。當時有記者拍到Hera在街上秘密會合lan，二人前後腳進入餐廳食飯，之後又被撞破Hera在百貨公司選購電器及家品，疑似想為愛巢添置家品。不過Hera咁用心保持戀情仍百密一疏，事關她經常揸lan愛車周圍去，有一次更被發現lan坐在車上撳電話 ，Hera則先落車往附近食肆等位， 最終都令呢段關係甚囂塵上！最後要由Mirror經理人花姐出面解決，開腔否認同Hera在車上的男子是Ian。不過至於嗰位男性是誰？當事人Hera就不願回應啦。

當年Hera被lan粉絲鬧到體無完膚。（IG/ @iancychan）