美麗戰場｜TVB御用奸角李成昌　結婚29年極寵妻又係開明嘅爸爸

TVB御用奸角李成昌在劇集《美麗戰場》飾演一名有名有勢、心狠手辣，令人膽顫心驚的江湖大佬（威爺），為幫蔣家旻（飾鍾家琪）報仇，命令手下毒打董敬文（飾李勇強），最新一集更疑似迷姦陳瀅（飾鐘家寶）。雖然李成昌在劇中演開壞人，但現實中他十分寵妻及愛惜女兒的好男人，曾表示每天工作後，最期待的便是回到家人身邊。

昌哥年輕時好靚仔。(當事人提供)

李成昌入行43年，曾出演多個經典角色，樣子凶惡的他經常被安排飾演奸人，但私下的昌哥是一個好男人，每天工作後，最期待的便是回到這個「安樂蝸」，使身心都可以得到真正的休息，昌哥曾笑言：「好彩我揀咗家庭為重，事業為次要，先有今日嘅家庭幸福。」即使與太太結婚多年都無鬧過交，二人每天仍有說不完的話題。李成昌表示與老婆結婚29年，起初並沒有打算生小朋友，事關二人工作極忙，難以騰空時間照顧小朋友，豈料有一次前往日本，在當地的百貨公司門口有一對米妮公仔，於是老婆拿起公仔合照，那張照片成為他想要小孩的觸發點。他想如果突然之間離開人世，老婆點算呢，她豈不會孤伶伶自己一個? 於是他便與老婆商量，不如生一個小朋友！

老婆少說話，但遇到合適的話題還是會說很多話，昌哥至今還是感恩能相愛足這麼多年，「我覺得係緣份嚟。」（微博@李成昌)

當昌哥太太順利懷孕後，他便從此下定決心要照顧好個囡，認為個囡嚟得世上成為他的女兒是一種緣份，就算傾家蕩產都想令個女開開心心，同佢做一世嘅朋友。昌哥知道女兒從少嚮往《哈利波特》的英國校園生活，於是便成全女兒的夢想，將她獨自一人送到英國讀書。昌哥表示經常會和女兒FaceTime保持聯絡。而且昌哥不同於一般怪獸家長，由上機到落機，都放手俾女兒獨自完成，並認為放得女兒出國留學，好多嘢都預咗，就算個囡要同外國人拍拖他都冇所謂，並重複表示有緣成為父女，都只想囡囡開心，真係相當睇得開！

另外，昌哥除咗是名慈父之餘亦是給予女兒絕對尊重的爸爸，就算女兒長期在外國留學，昌哥絕對不會擅自入她房間，「我同我老婆夾過一樣事，我哋一定唔可以佢唔喺屋企，入佢房摷嘢。沒辦法，佢都就嚟19歲，好多事要畀返好多自由佢，尤其佢係接受外國教育，更加需要自由。」昌哥認真開明！

昌哥喺位好爸爸。（陳志嵐攝）