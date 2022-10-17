《美麗戰場》企穩第二周　最高收視19.1點不敵內地劇《夢華錄》

翡翠台上周（10月10 日至16月日）整體節目收視上揚。根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，《東張西望》收視持續強勁，跨平台直播收視最高25.1點（163萬觀眾），較上周升1.7點，繼續成為上周收視冠軍。黃金時段各節目收視走勢亮麗，接住播出的《愛·回家之開心速遞》最高收視23.3點（151萬觀眾），上升0.6點，《夢華錄》結局周最高收視19.8（129萬觀眾），上升0.4點）。



《美麗戰場》劇情圍繞女性為主。（劇照）

台慶劇 《美麗戰場》踏入第二周走勢向上，最高收視19.1點（124萬觀眾），上升0.4點。緊接播出的台慶綜藝節目《傳承•狂歡55：撒隆巴斯消炎鎮痛貼呈獻：答得快 好世界》同《全城一叮》，最高收視分別為14.9點（96萬8千觀眾）及15.4點（99萬7千觀眾）。

周六由李佳芯、樊亦敏等配音的《好聲好戲 第二屆畢業作品 蜘蛛俠︰不戰無歸》交出好成績，最高收視18.1點（118萬觀眾）。至於昨日（16日）播出的《奇華餅家呈獻：開心無敵獎門人》，請來林敏驄、江美儀等一班台慶劇《下流上車族》演員擔任嘉賓，收視告捷，最高收視23.6點（154萬觀眾），上升1.5點。李思捷主持的《思家大戰》亦受觀眾力捧，最高收視20.5點（133萬觀眾），上升1.6點。