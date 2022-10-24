專訪｜簡淑兒唔想數臭TVB　同男友麥大力感情穩定已見過家長

簡淑兒（jessica ）今年六月突然在社交平台宣布離開無綫（TVB）結束近十年的賓主關係。jessica離巢後即回復自由身工作不單有升無減，更獨自擔大旗為開電視拍攝節目《離鄉別井的故事》。雖然jessica目前事業愛情兩得意，但她曾經歷過人生低潮，更透露家人患癌的無助。



［離鄉別井的故事］

Jessica 這次前去英國拍攝《離鄉別井的故事》，曾在TVB擔任編劇的Heidi不幸患癌和焦慮症，Jessica 聽完Heidi的故事後即感同身受。早幾年，Jessica 的家人因確診cancer要做手術，她坦言喺家人側邊但什麼都做不到嗰種感覺好無助：「果斷時間真係好無奈，因為你做唔到任何嘢幫佢，除咗去醫院探佢去睇佢去車佢。」雖然Jessica無法幫家人承擔痛苦，但幸好家人最終成功康復，對於經歷過生死，她反而對待人生的態度喺積極咗：「反而睇開咗，有好多嘢會覺得有咩咁大不了，人生你連cancer都行得過。」家人患病同時正值是Jessica工作面臨低潮時期，她說：「嗰時咁啱離開前經理人公司，跟住有個過渡期，又見到屋企人唔係好舒服。」Jessica選擇匿喺屋企收埋自己：「你根本邊度都唔想去，但又唔可以日日坐喺屋企乜都唔做，唯一可以就喺做運動，身體好啲又唔需要屋企人擔心。」從那一刻起，Jessica 做愛上「運動」帶給她的樂趣。

Jessica 的家人因確診cancer要做手術，她坦言喺家人側邊但什麼都做不到嗰種感覺好無助。

［雖然選擇離開TVB，但唔代表要數臭前公司］

Jessica自八歲起就隨家人移民美國，在12年決定回港參選香港小姐惟最後落敗收場。翌年才真正回流返港，獲無綫邀請擔任TVB娛樂新聞台主播及節目主持，正式加入娛樂圈這個大家庭！入行後演員、歌手、主持亦都接觸過，她感謝TVB給予她機會，即使離巢後依舊帶着感恩的心，所以從來都冇諗過要數臭前公司：「對於舊公司我係半句壞嘅說話都冇講過，對住前公司我係抱住一個感恩的心態，過去個10年我始終喺呢度成長，入邊有好多嘅監製同導演都俾咗好多機會我。」佢唔認為離開後就要講前公司壞話，直言對任何人都唔公平！另透露自己之所以會選擇離開只是碰巧這個階段想選擇適合自己的路：「想試吓離開去嘗試唔同嘅嘢。」被問到喺TVB機會多定少？Jessica 認為：「多過我嘅人有好多，少過我嘅人亦有，所以我就從來都冇怪過佢哋，或者有啲咩怨。」

性格非常樂觀。

［三年冇見家人，好掛住父母］

簡淑兒父母是珠寶商人，而她自幼隨家人移民美國，入行後Jessica 才離開父母，獨自留港工作。自從疫情肆虐後Jessica有三年沒回美國探親，Jessica 父親十分相念她:「近依一年，我爹哋打多咗個電話俾我，就問我幾時返去，以前既佢係唔會，咁我都feel到佢開始掛住我。」Jessica表示喺英國錄製節目嘅時候同受訪者講起家人都忍唔住眼濕濕，幸運嘅係Jessica喺香港有家姐同姑姐相伴，三個女人住埋一齊，雖然離開父母但仍然感受到家人嘅溫暖，不過她笑言三個女人住埋一齊好容易俾人恰：「唯一唔好就係成屋都係女，變咗成日會俾人恰，可能有師傅上嚟維修好似當我哋係水魚咁劏。」所以每一次Jessica 爹哋從美國回港就會幫手換晒全屋嘅燈泡，好似一個超人咁！所以Jessica從小到大同爹哋關係都好close：「我爹哋好錫我，雖然佢唔係好識講說話，佢係一個好真嘅人，呢個喺我喺佢身上學到，佢對所有人都有份真誠。」雖然同屋企人關係好close，但Jessica就選擇報喜不報憂，事關Jessica曾目睹過母親擔心家姐導致睡不着覺，性格貼心的Jessica寧願將煩惱留俾自己！

Jessica已經計劃返去美國探家人啦。

［Jessica同男友麥大力感情穩定，早已見過父母］

簡淑兒家裏從事珠寶生意，家底雄厚！而男朋友麥大力也大有來頭，畢業後便投考飛機師，據知月薪超過二十萬，又加上識得投資，目前喺英國已有三棟物業，兩位可謂是門當戶對。而眨吓眼他們亦拍拖一年有多，戀情一路都好平穩幸福，兩位性格亦好夾，結婚也是遲早的事。當提到會否計劃帶男友返美國見吓父母，Jessica就害羞地說：「我覺得都ok嘅，哈哈。」Jessica 透露男友大力早已透過FaceTime與家人見面：「我家姐結婚嘅時候有開視像，有say過hi嘅。」父母似乎都好滿意大力，仲叫Jessica帶埋男友一齊返去：「佢地比我自由度好大，鍾意嘅話就帶佢返美國玩啦。」

Hair: Daniel @ MiniG salon

Makeup: Joscyrosy

Outfit: Zara