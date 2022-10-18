姊妹們的國際市場︱李昭南水着太震撼　余德丞唔敢正眼望：好尷尬

ViuTV配對真人騷《姊妹們的國際市場》今晚（18/10）一集大玩Poolside Party（池畔派對）主題，有泳池就自然有泳裝，所以一眾女參加者便以水着造型上陣，當中以有「ViuTV女神」之稱的李昭南（Mishy）最為矚目。

Mishy絕對是《姊妹們的國際市場》的其中一個亮點。（節目截圖）

在預告片中，穿上超性感水着的Mishy甫出場便引來阿正（黃宜正）和余德丞兩位主持尖叫，其中的阿正忍不住說：「我係女仔都唔知隻眼可以望邊！我想問你今日算係進擊定係進守？」Mishy聞言即笑說：「平時我唔着泳衣，我裸泳㗎！」而余德丞則說：「從男士個角度睇，嗰兩條黑色嘅線好尷尬，驚我睇唔到佢條線咁，佢已經好明顯，佢仲要擺條黑色線喺度，我唔知可以望邊度呀！」搞到Mishy非常尷尬，要用手上的禮物盒遮心口，搞非常搞笑。

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李昭南絕對是《姊妹們的國際市場》的焦點之一，之前她便在節目中向中法混血型男黃寶漳（Mixson）分享戀愛觀，自爆鍾意大男人的她說：「但係我已經做過兩次兵，所以我唔想再做兵。」之後更講到自己與前男友的相處：「我可以錫男朋友錫到冇咗自己。」被Mixson問到經歷如此多感情關係，戀愛觀會否有改變時，Mishy表示：「坦白講我係不婚主義，我由頭到尾都好清楚。」而以上的對話便令網民想起之前她與吳浩康的一段情。

姊妹們的國際市場丨李昭南自爆兩度做兵 暗指與已婚男星一段情？