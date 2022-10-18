楊梓菁自爆性感氣質容易引壞男人埋身　遭狂徒非禮敢怒不敢言

楊梓菁（Wiyona，前名楊柳青）早前加盟新公司哲星匯文化娛樂兼改名重新出發，身材姣好的Wiyona不少會在社交網站派福利，不過她表示自己的傲人身材為她帶來不少麻煩，當中更會引來好色之徒騷擾。昨日（18/10）她現身由強尼、練美娟主持的ViuTV清談節目《晚吹 - 有酒今晚吹》分享上述經歷。

Wiyona分享被好色之徒騷擾的經歷。（節目截圖）

Wiyona直言小時候被非禮或者被跟蹤時，會因為非常害怕而不敢直視他們，就算狂徒坐在身邊亦不敢離開：「係做咗演員之後開始做多咗運動，我就開始識面對呢啲事。」Wiyona透露自己不時會外出飲酒，當中會遇上狂蜂浪蝶藉故接近自己，因此她會預先在現場觀察哪些男生比較好色：「佢哋講嘢會有身體接觸，有第一個接觸就會有第二個接觸、第三個接觸，所以我有三次機會。」Wiyona表示有男生一開始就會借機觸碰，當她見到對方用同樣的方法接觸其他女性時，她亦會計算在那三次機會當中，假如對方之後藉機搭訕，Wiyona會用非常正經的語氣說：「我諗你飲醉啦，麻煩你唔好再同我講嘢。」

不過Wiyona表示自己曾經在宴會向一位男生做出上述行為後，對方突然撫摸她的背後，她憶述當時情況：「係好核突嘅摸。」Wiyona難以忍受這種惡心的觸碰，當下非常用力甩開對方的手，令他整個人退後幾步：「我要被大家都睇到你摸我。」

Wiyona認為自己穿着，因此會容易吸引壞男人埋身。（IG/@wiyona）

Wiyona直言自己的氣質容易吸引壞男人埋身，為了不要再遇到這類型的男人，Wiyona曾經檢討過：「可能係我平時打扮比較性感，鍾意着貼身衫，可能我嘅打扮、談吐令人覺得我思想比較開放，冇乜所謂，因為同我傾開偈會覺得我性格似男仔，但唔代表我可以隨便俾任你摸。」不過Wiyona認為會被人誤會好正常，但是不代表要接受：「我打扮唔係為咗俾男人睇，我覺得今日操練得咁辛苦身材好Fit，着條裙靚啲係想自己開心，但係因為你哋嘅眼光而令我唔着呢條裙，宜家嘅我係唔會咁。」

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