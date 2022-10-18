DJ當奴秘密離婚五年冇人知　盤點圈中十個「秘離」例子個個都震撼

著名DJ唐劍康（Donald、當奴）最近被傳媒爆出已與前妻張致恆家姐張詠恩（Jan）離婚五年，當奴接受該傳媒訪問時坦承此事，並指兩人分開並不涉及第三者，現時依然有「家人」的關係。

他們兩人在社交平台共同回覆：「我們不再是一對，本以為白頭到老，可惜做夫妻的緣份於5年前經已花光，感恩上天仍留下一點福氣讓我們依然像家人一樣互相扶持，永遠祝福對方。關於此事言盡於此，感激各位關心！」

其實圈中都曾發生不少隱瞞離婚的情況，當然婚姻是兩個人的事，也沒有必要公開跟大家說，不過當消息被爆出來時的確會令不少人感到吃驚。

周國賢與韓藉太太用餐後攬實女兒離開餐廳。 (視覺中國)

1. 周國賢

周國賢在9月演唱會完畢接受傳媒訪問時，突然爆出與韓籍太太李美英已在約一年半前已離婚，震驚不少粉絲，他強調仍常深愛太太：「我哋依然好深愛對方，因為我都好感恩佢陪伴咗我21年的光陰，咁我哋而家選擇左用另外一種方式去愛，我亦都會繼續履行做爸爸嘅責任，直到老為止，所以大家唔使再擔心。」

關之琳與台灣富商陳泰銘。 (視覺中國)

2. 關之琳

關之琳當初與台灣富商陳泰銘拍拖時經常被傳好事近，當時有傳兩人已經在外國註冊，更在巴黎秘密舉行結婚派對但她一直否認結婚傳聞，直至2015年傳出分手消息。結果關之琳親口承認他們不是分手，而是離婚。

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