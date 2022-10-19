這就是街舞5 | 日本舞者Kyoka實力強勁　有望成節目首位女冠軍？

內地大熱綜藝節目《這！就是街舞》第五季即將迎來總決賽，今季集結國內外新生代舞者，包括鍾晨、周鈺翔、仔仔、Kyoka、Riceball、Bad Machine以及上一季因故退賽的Zyko等，選手們自行組隊比賽，四位隊長王一博、韓庚、李承鉉、劉雨昕則全程做觀眾，只負責打分與點評。



四位隊長。（微博@這就是街舞）

今次節目中最出彩的，要數來自日本大阪的Hiphop舞者Kyoka，未播前已引起大家關注與期待，嬌小的身軀蘊藏著驚人的力量與控制力，是不少舞者的偶像，甚至影響很多人學習舞蹈。

Kyoka相當出彩。（微博@KYOKA_RB）

出生於1996年的Kyoka在舞蹈方面頗有天賦，且非常努力。8歲開始接觸街舞，3年後便斬獲日本全國少兒街舞大賽冠軍；12歲赴韓國參加節目，與東方神起同台演出；13歲到中國參加舞蹈節目《越跳越美麗》，20歲時獲得世界頂級街舞賽事Juste Debout Hiphop總冠軍。2004年，Kyoka與前輩Maika組成Rushball，一路過關斬將，在各大國際賽WDC、Just Debout、Forever Japan等聲名大噪，能叫得出名字的國際賽事基本都拎過冠亞軍名次。2019年，兩人在WDC（World Dance Colosseum）比賽中戰勝法國雙胞胎舞者Les Twins，實力備受肯定。而Les Twins是法國全明星陣容街舞團隊Criminalz Crew成員，其他人包括BouBou、Rochka、Waydi、Rubix、Bboy Tonio等，個個都是世界冠軍級舞者，實力強勁，當中BouBou、Rochka也多次出現在《這！就是街舞》節目中。

不過，Kyoka一路走來也並非一帆風順。2015年，因超負荷的排練與工作，令她免疫力急速下降，那時她手指不小心擦傷，感染了一種叫做食人菌的細菌，如果不即刻手術，手臂將被截肢，且細菌已經迅速擴散到我的肝臟和其他內部器官，經過艱難手術和康復，Kyoka更加珍惜跳舞的機會和時間，且一直不斷突破自己。

Kyoka曾遭遇大病。（網絡圖片）

單是在《這！就是街舞5》中，Kyoka就展示過很多不同舞種，Popping、Afro、choreography等，尤其是在半決賽的跨舞種融合戰中，Kyoka挑戰拉丁舞，再次令眾人眼前一亮。而為了嘗試各種風格，她曾到中國少林寺學習醉拳、去巴西學巴西戰舞、西班牙學習佛蘭明高……從未停止過提升與嘗試。

Kyoka憑藉謙虛的態度，以及對各類舞蹈的表現及詮釋，獲得大量網友喜愛與仁科，不少人都猜測她有望成為《這！就是街舞》5季以來首位女性兼外國冠軍：「有沒有一種可能，這街歷史上第一個女dancer冠軍要出現了」、「希望這季kyoka是冠軍！國內新生代還差點」、「這屆冠軍不是Kyoka我不服」等，非常期待她能奪冠。