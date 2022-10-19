張家朗分享追夢經歷　程瑤好感動考慮畀大仔投身體育

奧運金牌得主張家朗日前出席首屆「愛心行動獎」頒獎禮，他身兼活動創辦人及活動大使身份，親身到場擔任頒獎嘉賓並與學生們分享成長心得。身為大會製作的仁美清叙主席程瑤，亦被他的台上分享所感動。

張家朗日前出席首屆「愛心行動獎」頒獎禮。

張家朗分享追夢經歷。

張家朗在活動中分享其追夢經歷：「我想向家長分享一下，如果小朋友真係喜歡運動，不妨放膽畀佢哋嘗試，就好似我小時候同我爸爸媽媽曾經約法三章，佢哋畀我去嘗試做全職運動員，但條件係如果最後表現唔好，就要繼續讀番書專注學業。」

張家朗在比賽過程中亦曾試過先大比數落後對手，然後反敗為勝，問到他的反勝秘訣，他說：「我比賽時不太理會分數，我只係好專注咁打，我覺得一日比賽未完我仲有機會追番。就算我真係贏唔到你，我都要令你冇咁易贏我！」就是這種堅持造就了我們的劍神。

程瑤作為當日活動搞手亦深受張家朗的分享感動，原來程瑤兩個仔都非常熱愛運動，她說：「早前大仔同我講話畢業後，想留喺英國讀體育碩士，那大學是世界排名第一位的體育大學，但係我同老公都有猶豫，擔心運動員生涯唔穩定，但今日聽完家朗分享，都會再認真考慮一下畀佢追夢。」

「愛心行動獎」是首屆舉行，由香港青年交流促進聯會、香港學生活動基金會和龍之家社會服務基金聯合主辦，大會由七月份開始從110間中學共提名了324位學生，並於這天向當中20位愛心行動學生大使頒發獎項，活動更邀請到教育局局長蔡若蓮出擔任頒獎嘉賓。