美麗戰場｜負評越多收視越升 第11集直播收視衝破20點！

陳瀅首度擔演女主角，雖然負評不斷，但她處之泰然，心理質素一流，可能她亦明白，多人討論是劇集受歡迎指標之一。（梁碧玲攝）

《美麗戰場》進入第三周，這套劇開播以來一直負評不斷，豆瓣評分亦不理想只得4.7分，但收視反而不錯，首周直播收視18.7，當時有不少聲音，都覺得《美麗戰場》收視難以持續，只會走下坡，因為首周之後，負評更多，不過第二周收視不跌反升有19.1，據知第11集收視更衝破20點，原來負評、評分低與高收視有一定關係。

《家族榮耀》播放期間都有不少新聞，楊怡鼻樑透光亦成為焦點，但豆瓣評分只得5.5分。

除了《美麗戰場》外，原來今年最高收視劇集《家族榮耀》都有類似情況，雖然是TVB比起內地平台遲播了大約一個月，但收視高企，最高28.6點，全劇平均收視24.7，但評分都非常差，豆瓣評分5.5分，當時亦有不少負評，劇情誇張，演員演技誇張等等。

《法證先鋒IV》2020年創下40點收視紀錄，但評分低、負評不斷。

而評分差＋負評多＝高收視，這個TVB劇定律最佳例子，一定是2020年播映的《法證先鋒IV》，這套劇當年首周收視35.7點，最高試過38點（直播加跨平台），而全劇平均收視36.3點，最高40點，當然那時因為疫情嚴重，晚市開始沒有堂食，直接推高了法證先鋒IV》收視，但該劇有超多負評，豆瓣評分只得5.1分，內地網民更狠批《法證先鋒IV》是拆自己招牌的作品，更令不少人重看第一輯《法證先鋒》。

《美麗戰場》進入第三周，收視升但評分連5分都冇。

從以上三套劇各方面的成績，引証了一句說話「多人睇、多人鬧」，所以預期《美麗戰場》將會收視再理想一點，因為劇情更狗血，鬧這套劇的網民亦越來越多。