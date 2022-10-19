美麗戰場｜孖劉佩玥獲封全劇最好睇CP 林盛斌一Take過搞喊觀眾

《美麗戰場》昨晚（18日）播出第12集，雖然依然有家寶（陳瀅飾）與家琪（蔣家旻飾）選美惡鬥場口，但整集氣氛相對甜蜜又輕鬆，皆因富二代龐振宇（方力申飾）及惡霸級有錢人徐富貴（林盛斌飾），先後對心儀對象家寶及靜兒（劉佩玥飾）出招。

前者勝在夠直接加進擊，後者勝在夠真摯兼花款多多。對靜兒早有好感的徐富貴，以「接受訪問」為由接近靜兒，並一度以二千萬籌碼打賞，欲打動靜兒芳心，豈料靜兒不為所動，令徐富貴另眼相看兼深深墮入愛河。之後徐富貴捨棄銀彈戰術，帶靜兒重遊舊地侃侃而談奮鬥及發跡史，為了生活更連垃圾也倒過的富貴，一直咬緊牙關至25歲才開了人生第一間金舖……在捱窮歲月，徐富貴還遇上好心老闆不斷請食免費餐渡難關，數年前發覺對方死了才發現飯錢可以還清，但人情卻還不清。

阿Bob做得好好。

整個場口阿Bob邊忍淚邊故作堅強訴說往事及人生哲理，雖然沒有激動爆喊，但仍煞是感人，不少網民除了指想不到搞開笑的阿Bob原來還有煽情一面外，並洗版式留言大讚他演技大躍進，阿Bob官方臉書在短短一小時內獲得近五百正評，反應熱烈。網民：「Bob都好啱煽情」、「好鍾意Bob做搞笑角色」、「霎時感動咗」、「富貴哥好有戲」、「串得嚟好過癮，真摯得嚟好感動」、「玩啤牌有氣勢、最尾食飯嗰幕好感人」、 「今年最佳男配角」。網民對於阿Bob與阿Moon這對歡喜冤家更是相當受落，封二人為「全劇最好睇CP」，並希望二人多點出場：「Moon同Bob好有化學作用」、「Moon冇要二千萬，Bob爺更加對佢另眼相看」、「一個大男人需要一個食得住佢嘅女人」、「阿Bob條線最好睇」。就連葉念琛亦對Bob讚不絕口，並謂自己也睇好Bob殺入今年男配五強。

認真得來又幾搞笑。

阿Bob昨晚受訪時先是感謝觀眾的喜愛及支持，並坦言徐富貴角色對他來說有難度，皆因層次豐富又鮮明，Bob說：「一時好癲、一時好沙塵，但突然又會好暖男，葉念琛都有教我點處理，同埋多謝阿Moon，佢喺現場畀咗好多安全感同信心我，Feel到大家都係演緊個角色。」昨晚不斷收到友人及網民正評短訊的Bob，感激網民及觀眾喜愛他這個角色：「收到好多Message，有人Send啲片嚟話佢老公睇到喊，又話成家人一齊喊。我可以預告徐富貴去到後期暖男行動係會升級嘅。」 談到感人食飯場口，阿Bob坦言要感謝葉念琛導演：「拍完一Take佢就收貨，佢話現場睇都覺得我做得幾好喎，仲話：『不枉我畀機會你』。」

兩位做一對又幾有化學反應。