張松枝公開23年前與陳慧琳拍MV舊照　齊齊獲盛讚似吃了防腐劑

張松枝近年在電視和電影圈皆發展得相當順利深得網民的喜愛，上月他獲樂隊ONE PROMISE邀請出山拍MV，令不少人勾起他昔日的「卡拉王子」形象。日前他在社交網站公開一張23年前為陳慧琳拍MV時的合照，並慨歎：「昨天在囍宴上跟朋友提起首MV，今天MV導演就send咗張相俾我，奇妙。」



張松枝50幾歲依然非常有型靚仔。（資料圖片）

張松枝於1999年擔任陳慧琳《對你太在乎》的MV男主角，兩人在MV中飾演一對情侶，飾演畫家的張松枝因為無力維持生計，最後為了陳慧琳將來的幸福而決意離開。當年陳慧琳在MV入面將兩人的合照剪開兩半再用膠紙黐回，原來這張照片至今仍然被好好保存，而兩位男女主角的外貌亦與當年未有太大的變化，獲網民大讚吃了防腐劑：「都係好靚仔」、「以為早幾日影的」、「我好鍾意你呢個MV」。

張松枝於1999年擔任陳慧琳《對你太在乎》的MV男主角。（IG：@deon_cheung）

兩人在MV中飾演一對情侶。（MV截圖）

網民大讚兩人吃了防腐劑！（MV截圖）

陳慧琳近日出席公開活動，美貌依然。（胡凱欣攝）

張松枝於16歲未演員出道時就已經被廣告公司發掘拍廣告，當時正值八、九十年代卡拉OK先講，當時他在朋友介紹之下在短短幾年之間拍了逾千個卡拉OK的MV，更是寶麗金「碟聖」系列的御用男主角之一。他參與過的MV包括劉德華的《我恨我癡心》、彭羚的《三人世界》、張學友的《總有一天等到你》等等，因此又有「卡拉王子」的稱號。他曾經在訪問講過，當時最多可以一日拍三個MV，酬勞大約有一至兩千蚊，如果與歌手一同拍攝，酬勞則會比較高。

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