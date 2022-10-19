邊度都有外星人｜麥田圈藏外星人神秘訊息　曾提供新冠肺炎解藥？

對外星人稍為有點認識或研究的人，相信都會聽過麥田圈。而神秘的麥田圈能夠在一晚形成，當中必定暗藏大量秘密，更與外星人有著密切關係。隨著愈來愈多證據被公開，有不少人都開始相信外星人的存在。過去幾集《邊度都有外星人》都深入探討有關外星人的各種傳聞，而最新一集更解構麥田圈之謎。

麥田圈由1977年開始陸續在地球出現，目前全球已經擁有超過一萬個，並主要在英國出現， 同時亦有在加拿大、法國、意大利等地出現。麥田圈面積最大可達到直徑三百米，通常在古跡附近出現，所有圖案都是一夜之間形成的。Tecki解釋麥田圈其實是外星人留給地球人的訊息，除了有些外星文明想給人類知道自己的存在之外，有些圖案會在古跡之類的能量點維持正面能量網格。

麥田圈由1977年開始陸續在地球出現，目前全球已經擁有超過一萬個。（節目畫面）

麥田圈想傳達什麼訊息？

以下這個在2016年出現的頭像麥田圈，其實是是阿斯塔指揮部， 即是善良的外星人—宇摩人。他們透過這個麥田圈告知人類，宇摩人正準備幫助地球，解放地球，而頭像側邊的就是二進制的解碼符號，有持續研究麥田圈的人和科學家解讀出這個重要訊息。

在2016年出現的頭像麥田圈。（節目畫面）

ET麥田圈在2002年在英國出現，善良的外星人透過麥田圈呼籲美國和所有政府，不要再相信壞的外星人，包括小灰人及蜥蜴人。壞的外星人正用一些虛假的訊息、科技作為禮物，去瞞騙人類，旁邊的就是二進制解碼圖。

ET麥田圈。（節目畫面）

細菌型麥田圈在2020年5月中出現，是外星人想向人類表達新冠肺炎的解藥。圖案透露了2019冠狀病毒，而左邊出現的分枝就代表解藥，中間八枝柱狀物是表示解藥就是Sp8的氨基酸物質，某種刺突蛋白物質就是解藥。

外星人曾透過麥田圈提供新冠肺炎解藥。（節目畫面）

人類曾向外星人回應麥田圈訊息？

在接收外星人的大量訊息後，其實人類都有嘗試回應外星人。地球曾經有人在1974年在美國阿雷西博天文台向宇宙發送訊息，外星人在麥田圈留下訊息。圖中是二進制解碼，講述了地球的人口數量，人類由原子組成，集DNA排序，而右邊的圖案是2001年回應人類的麥田圈圖案，解釋外星人都是由原子組成，DNA構造跟人類很相似，外表就跟小灰人一樣。

經過40年，外星人終於回應了1974年的訊息。（節目畫面）

小灰人竟然係3000年後嘅人類？

小灰人聲稱是未來的地球人，三千多年後的地球人經歷核戰後，令他們沒有任何毛髮、眼睛變大、體型都比較小，繼而變成了小灰人的模樣。而小灰人從未來的時間線來到這個現實的地球，提供科技勾結美國政府，為的就是取得及重新複製人類DNA，使他小灰人的生物軀體恢復成人類面貌，所以有很多外星人綁架事件，其實是小灰人抓人類去交配。

小灰人竟然是3000年後的人類？（網上圖片）

另外，在今年7月17日竟然出現了一個八卦形符號的麥田圈，但過了一晚，圖案竟然演變成一朵花的符號。有指這個圖形原本是用來穩定當地的一些能量網格，因為地球不同位置都有聯繫著正面的能量網格，因而有所改變。

今年7月17日竟然出現了變形麥田圈。（節目畫面）

其實2019年青海的鹽湖上，亦出現了鹽湖圈。雖然暫時還未有研究者解讀到當中的訊息，不過圖案疑似在暗示九大行星的移動路線。而圖案出現在鹽湖底，所以一般人根本做不到，只能靠高科技才能完成到。