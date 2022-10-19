華納唱片豪擲二百萬香港站落廣告　仙氣美女加盟做MC師妹

華納唱片做了一件近十年香港唱片公司沒人做過的創舉，豪擲二百萬告訴外界，旗下新世代歌手不是Indie music咁簡單，這班後浪已經可以與前浪並駕齊驅。以音樂影像，藝人形象及市場推廣見稱的香港華納唱片，推出「Future is Now」企劃。企劃以MC張天賦、張蔓姿、Gareth. T、moon tang、Lewsz、Kiri T、Byejack及Nancy Kwai八位年輕歌手獨有的音樂、創作、時裝、生活風格為主軸，展示未來就是現在的態度。「Future is Now」用近二百萬，買下香港站長73米，高6米的大廣告。今日開始，當你經過香港站長行人電梯，近五分鐘都會有這班新世代歌手陪着你行。



當你經過香港站長行人電梯，近五分鐘都會有這班新世代歌手陪着你行。

另外，11月4日銅鑼灣SOGO上面超大型廣告板，大家亦會見到這班新世代陪你過馬路等紅綠燈。這次企劃，華納請來香港著名黑白攝影師Simon C 操刀，從内到外進一步發掘八位歌手的獨特魅力。服裝方面以國際品牌Chanel、Nike及本地設計服裝品牌1997shell、RandomEffect配以每位歌手家中衣櫥裡最常穿着的私品，主力想告訴大家，新世代音樂就是率性注目、自信且無畏。照片八位歌手面向同一方向，以音樂成為彼此間的共同語言，抱着自己的態度，一同向未來前行。Simon C黑白攝影下，呈現出就算没有顏色包裝，只要拿出自身風格同樣可以擁有與别不同的自信與態度。

華納請來香港著名黑白攝影師Simon C 操刀，從内到外進一步發掘八位歌手的獨特魅力。

華納認為，新世代音樂應該是率性自由，創作遊走於 Jazz、R&B、Lofi、Dream Pop、Urban等曲風之間，可以盡顯他們 Ambitious / Unique / Confident / Rebellious / Creative / Playful / Kind / Spontaneous 八種性格態度。「Future is Now」企劃中八位歌手各具特色，八種風格及態度，其實至今YouTube音樂平台及社交平台上，總共已經吸引了近112萬位樂迷默默追隨。

華納認為，新世代音樂應該是率性自由，創作遊走於 Jazz、R&B、Lofi、Dream Pop、Urban等曲風之間。

MC張天賦橫掃各大頒獎禮，長年高據音樂平台播放榜，明年會開個人演唱會，一開就進軍紅館已不是秘密。多方位創作人張蔓姿，由音樂上的曲和詞，以及影像上的演和導，都一手包辦，中性形象及穿着風格更深受年輕人追隨。湯令山11月準備為香港樂壇下的一場雨，「Gareth.T 湯令山 November Rain 2022」於昨日公開發售，三小時不到已經宣布全部售罄！moon tang 的音色清脆悅耳，作品推出以後，獲得行内行外的關注並邀約合作。

MC張天賦橫掃各大頒獎禮，長年高據音樂平台播放榜，明年會開個人演唱會。

Kiri T 實力一早備受賞識，早已為不少樂壇天王天后創作歌曲及擔任監製，剛剛推出首支廣東歌，充滿驚喜。Lewsz 叛逆俊男，參與過不同的音樂會、戶外音樂祭，開始在香港樂壇上嶄露頭角。音樂以外，憑着其高䠷的身形及氣質外表，憑藉辨識度極高的聲線突圍而出，成為各大時尚品牌寵兒。Byejack的前瞻音樂態度，以廣東流行曲鮮有元素配上 R&B 抒情風格，展現廣東歌前所未有的面貌，2021年他首次MUSIC ZONE 舉行兩場音樂會，無任何宣傳下極速滿座，今年7月尾再於MUSIC ZONE 舉行 Byejack’s Sell-Out Show 個人音樂會，亦是秒爆！一票難求。

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因參演 ViuTV 單元劇《YOLO的練習曲》而為人熟悉的 Nancy Kwai（歸綽嶢） 換上全新金髮造型，一洗以往的甜美形象，蓄勢待發以音樂展現大家未見到的另一面。仙氣女神Nancy Kwai年紀輕輕只得22歲，因拍攝冷氣機廣告而獲得網民關注，擁有清秀五官兼甜美笑容的她被封為仙氣女神，除拍攝過多個廣告外，又為師兄Dear Jane《未開始已經結束》、洪嘉豪《自問自答》、《活人鏢靶》、《救》、《這天那天某天》、《防火門》及《我懂》的MV擔任女主角。

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