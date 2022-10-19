野人老師．專訪︱沈殷怡隨時轉行做律師？　「有畀自己一個目標」

沈殷怡（Shirley）在ViuTV原創劇《野人老師》飾演MIRROR成員Stanley（邱士縉）前妻何滿兒，第一集便已經有兩人簽字離婚的場面，不少人都大讚她喊戲令人動容，而之後怒摑Stanley的戲份亦騷出突飛猛進的演技，讓觀眾刮目相看。現年28歲的Shirley，未結婚，未生小朋友，入行亦只有短短四年，所以要她揣摩出單親媽媽角色的情感，確實不容易，她接受《香港01》專訪時說：「第一次做人阿媽、做人老婆，第一次剪個咁短嘅頭，第一次離婚，係好難嘅，仲要係女強人性格，所以真係要搵身邊嘅媽媽，以至係自己嘅媽媽請教，了解佢哋嘅生活重心同心理變化係乜，佢哋都話，有咗小朋友之後，個世界就係圍住自己個仔、自己個女轉，再未必係老公。」談到戲中前夫Stanley出名演技好，Shirley坦言合作經過都好正：「個氣氛好容易畀佢帶動到，On cam，佢係一個好專業嘅演員，令到你好快進入到個角色；Off cam，佢又好幽默好搞笑好活潑，都可以調節到化氣氛，因為本身我同佢嘅戲都相對上沉重。」

沈殷怡日前接受《香港01》專訪，大談拍攝《野人老師》點滴。（梁碧玲攝）

野人老師｜沈殷怡當場爆Seed怒摑前夫Stanley 網民讚演技有進步

+ 5

野人老師｜沈殷怡為角色搵老師上堂 演媽媽唔怕被定位

曾經有不少演員講過與小朋友和動物演戲難度極大，每次合作都要花盡心力，可是Shirley卻沒有這種感覺：「我反而係好開心，因為軒軒（陳浩軒）已經係10歲，唔算好細個，佢係一個好聰明嘅小朋友，導演一講就明，佢亦做足功課，Off cam都好窩心，佢發現咗好鍾意玩《動物森友會》，佢每日都會帶遊戲機嚟同我玩，『媽媽你今日同唔同我玩呀』，好Cute，就係小朋友想你關注佢，或者同佢玩《Mario Kart》，會特別鬥唔贏佢等佢開心，好似變咗媽媽嘅諗法咁。有一日係母親節，佢準備咗張『Happy Mother’s Day』嘅卡畀我，估唔到我第一張母親節卡唔係嚟自我親生仔女，夜晚仲DM我話『母親節快樂，辛苦晒你喇』，嘩，真係搞唔掂！」幾時真的去生個小朋友？她說：「我個規劃係30歲前事業打拼，之後先諗拍拖、結婚。（你兩年後就30歲。）你畀壓力我呀？咁呢兩年都可以發生好多事嘅！」

點擊下圖觀看相關圖片：

+ 7

談到Shirley入行前曾經擔任補習老師，她在戲中亦是一名補習天后，她坦言親身經歷對演戲有幫助。問以前有否考慮繼續在補習界發展？她坦言：「有，當時都有諗過讀完書繼續教英文，但同時都知道補習係好高壓嘅工作，雖然我係做實習，但都識好多天王、天后，佢哋一日廿四小時，有十幾個鐘都係準備筆記、教書，瞓得幾個鐘，又要貼題，係好難㗎，所以最後都係咁樣打退堂鼓，如果我貼唔中題目就會辜負萬千學生喎！」

Shirley名校出身，中學讀聖保羅男女中學，大學讀上海復旦大學法律系，絕對是傳統教育下的精英，但講到《野人老師》中的自然教育、自主教育，她亦有一種嚮往：「如果我有小朋友，我都想畀佢接觸下自主式學習，我覺得比起我個年代，而家用電子產品嘅情況係比較嚴重，機不離手，會對自主學習失去興趣，如果唔係自主學習學番嚟嘅嘢，相對記憶得冇咁好，同埋放佢去自然環境學習，對建立價值觀係好重要，到時候先幫佢補習，等佢銜接番傳統教育。畀佢玩下先，填鴨式教育剝削咗好多小朋友開心時光。」

沈殷怡不排除終於有一日會轉行。（梁碧玲攝）

不時有藝人會轉行發展，好像朱千雪便搖身一變成為一名大狀，法律系畢業的Shirley本身亦去過律師樓實習，問會否之後轉事業軌道？她坦言：「我真係唔知，可能㗎，未來太多嘢都講唔埋，可能我有一日覺得自己喺呢行差唔多，可能真係會返去，我有畀自己一個目標，就係30歲之前喺呢行做咗咩嘢，滿唔滿意過去幾年嘅表現，實際啲就係支唔支持到自己嘅生活，如果我滿意但Afford唔到自己生活，都真係冇辦法，只可以搵其他嘅路。（你生活得好困難？你好大使咩？你屋企都番咁上下喎！）咁爸爸媽媽都辛苦咁多年，做女都畀佢哋生活得更加好嘅！」