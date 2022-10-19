張儷主演中國版《浪漫滿屋》　男主角Dennis Oh身材顏值不輸Rain

宋慧喬、Rain於2004年主演的韓劇《浪漫滿屋》紅遍亞洲，多年來陸續被菲律賓、越南、泰國等翻拍，受歡迎程度可見一斑。日前，中國版《浪漫滿屋》正式開機，改為電影，男、女主角也隨之曝光。



《浪漫滿屋》改編自漫畫家元秀蓮的同名作品，講述女主角韓智恩父母留下的美麗大屋「Full House」被賣掉後，與新房東頂級明星李英宰相遇的愛情故事。中國版女主角由張儷擔任，男主角則是美籍演員Dennis Oh。

今年38歲的張儷身高170cm，是中央戲劇學院表演科班出身，五官立體，仙氣冷艷，氣質不俗，出演過不少影視作品，可惜一直未能大紅大紫。不過比起宋慧喬來講，少了幾分甜美。

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Dennis Oh是一位美韓混血兒，今年41歲，身高188cm，雙眼深邃有神，俊朗有型，男人味十足，早年曾出演過幾套韓劇，顏值不輸Rain。2010年，他將事業重心轉移至中國內地，拍攝了多套電視電影，獲不少內地網友熟知。

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雖然大家對兩位主角的顏值都予以認可，但對於偶像劇來講，年紀似乎偏大：「男女主加起來快80歲了，還浪漫滿屋呢」，也有網友對於久未露面的Dennis Oh大感期待：「哇 丹尼斯吳！！！居然有消息了！還是期待一下吧，畢竟很久沒出現在大螢幕、公眾視線裡啦」等。