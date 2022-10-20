Paris Hilton自爆17歲遭學校員工性侵：手指伸進來「身體檢查」

現年41歲的美國名媛Paris Hilton是希爾頓酒店集團的繼承人之一，坐擁數百億身家，自十幾歲開始便受到外界關注。近日她接受訪問時，談及青少年時期在寄宿學校的慘痛經歷，更自爆曾遭學校員工性侵，至今仍未能釋懷。

Paris Hilton自爆17歲遭學校員工性侵。（IG/@parishilton）

Paris接受《紐約時報》訪問時，透露在17歲的時候被迫前往Provo Canyon School寄宿11個月。在寄宿期間的某一天，學校員工帶著自己和數名女生被帶到一個小房間，並接受「身體檢查」：「大概是凌晨3、4點，我和幾個女生被帶到一個小房間，開始接受『身體檢查』。現場沒有任何醫生，只是幾個員工，他們叫我們躺在桌上，接著把手指伸進我們裡面，我不知道他們在幹什麼，真的很可怕！」

Paris指每次想起這個痛苦的回憶都感到非常痛苦。（IG/@parishilton）

過程中Paris開始掙扎，但員工壓著她的身體並大叫：「閉嘴！安靜點！別再掙扎！」Paris直言作為一個成年人回頭看，這件事完全是性虐待。另外，她更大爆曾被校方毆打、禁閉、逼吞不明藥品等等，導致她身心受創，多年來都因此失眠。

Paris早前為Versace行fashion show。（IG/@parishilton）

Paris與妹妹Nicky是希爾頓酒店集團的繼承人，坐擁數百億身家。（IG/@parishilton）

Paris坦言過去一直將這段恐怖的回憶埋藏心中，但每次想起都感到極為痛苦，故下定覺醒揭開校方的惡行。同時透過媒體要求學校立即作出改善，並在2023年4月前關閉。對此，校方目前仍未就事件作出任何回應。

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