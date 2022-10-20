下流上車族｜林敏驄眼濕濕搶神主牌　孖影后鮑起靜鬥戲旗鼓相當

無綫劇集《下流上車族》昨晚播出的一集有「鬼才」林敏驄與「金像獎影后」鮑起靜互飆演技。劇情講述車志明（林敏驄飾）踩上「老小三」毓霞（鮑起靜飾）屋企欲拿回亡父神主牌，之前已遭兒子「拋棄」的毓霞不甘仔又冇「老公」又被搶，對着志明怒吼：「我個仔要移民丟低我唔理，點知你仲衰，你連死人都要同我搶？！」志明聞言即反擊：「你同你個仔啲嘢唔好拉埋我落水。」並著毓霞反思自己如何對待屋企人，又指著毓霞手上「定情信物」謂：「我老竇同埋呢隻戒指本來都係屬於我阿媽架！」

林敏驄與鮑起靜大鬥演技。

愈說愈激動的志明最後哽咽：「我淨係知你擺我老竇（位置）低過隻狗，你好唔想見到佢，我咪依家攞走佢，唔使你眼冤，得唔得吖？」最終毓霞被志明激動又真摯的情緒「擊倒」放棄「老公」，默默地執拾好亡父神主牌的志明，離開前語重深長向以刁蠻馳名的毓霞道：「有個問題我想答埋你，你話我間屋企細，擺唔落我老竇，我想話畀你聽，間屋企幾細唔係問題，最緊要一家人喺埋一齊。」這場戲中的對白發人深省，別具感染力，林敏驄的演技更是獲網民一致好評：「明顯有好多對白係入晒戲，想喊嗰吓唔係扮出來」、「啲戲由內而外，唔造作好自然」、「依場好好戲，有機會爭視帝！」

林敏驄係好戲之人。

其實鮑起靜前晚一集展現遭仔仔「拋棄」悽酸的錄音Solo戲亦同樣感人並引起熱話。劇情講述毓霞兒子家寶（林景程飾）傳短訊給毓霞，表面關心毓霞，實則是想毓霞獨留香港。自覺被拋棄的毓霞當下情緒複雜，先是激動地指控阿仔，鬧完一輪後又後悔地將訊息刪除，之後再分別以期待及淒慘的語氣錄音，希望對仔仔動之以情，「阿媽淨係得番你一個，咁你係咪都唔想要我喇……」這一句更說得一臉哀傷兼自憐，打動無數網民，亦立體地道出了欠缺關愛的獨居老人苦況，網民留言：「鮑姐呢段可以攞視后啦」、「好滾動，睇到眼濕」。

鮑姐都出名好戲。

是集另一焦點，要數到羅毓儀飾演的車蔓蔓爆喊戲。劇情講述在外地讀書的蔓蔓，因違反候鳥保護法而被踢出校兼遭取消簽證，之後原本身在澳洲的家姐芊芊（郭柏妍飾）陪妹妹返港向媽媽雯慧（江美儀飾）贖罪，其間遭鬧爆的蔓蔓爆喊道出孤身在他鄉的苦況。講到這場爆喊戲，毓儀受訪時透露：「我都曾經去過外國讀書，一個人喺外地真係會好掛住屋企人，所以準備劇本時都有諗番起以前嘅事，令到情緒容易啲代入。」毓儀又感激驄哥、美儀姐幫她入戲：「驄哥同美儀姐戲裏戲外都好照顧我，變咗我更加容易代入到一家人嘅感情。」毓儀更大爆驄哥百厭行徑：「拍嗰場戲嘅時候爹哋（林敏驄）對住杯咖啡吹泡泡，好好笑，我見到嗰一下都有啲擔心喊唔出，不過好彩冇事！」