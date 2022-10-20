陳慧琳向23年前「男朋友」張松枝打招呼：Hello，別來無恙！

張松枝早前在社交網站公開一張23年前為陳慧琳拍《對你太在乎》MV時的合照，獲網民大讚兩位男女主角零變化猶如吃了防腐劑一樣，在網上引起熱烈討論。然而，兩人拍完MV之後多年沒有再見面，如今卻因為一張照片再將毫無交集的兩人連結在一起，陳慧琳主動向這位當年的「男朋友」留言打招呼：「Hello，別來無恙，眨吓眼就23年！」



張松枝於1999年擔任陳慧琳《對你太在乎》的MV男主角。（IG：@deon_cheung）

張松枝於1999年擔任陳慧琳《對你太在乎》的MV男主角，兩人在MV中飾演一對情侶，飾演畫家的張松枝因為無力維持生計，最後為了陳慧琳將來的幸福而決意離開。當年陳慧琳在MV入面將兩人的合照剪開兩半再用膠紙黐回，原來這張照片至今仍然被MV導演好好保存，並將這張照片傳了給張松枝。

陳慧琳留言向張松枝打招呼。（IG：@deon_cheung）

陳慧琳見到後即留言叫張松枝代自己幫導演「say hello」，又叫對方要「take care」：「眨吓眼就23年，我兩日後會在新加坡music festival唱《對你太在乎》呀！」張松枝亦留言回覆陳慧琳，祝她演出成功。她之後亦轉發照片，並發文大讚對方與自己一樣冇變過：「唔單止我哋食咗防腐劑，連張寶麗來都可以keep到23年冇退色，厲害！」

兩人在MV中飾演一對情侶。（MV截圖）

網民大讚兩人吃了防腐劑！（MV截圖）

陳慧琳和張松枝的這張合照雖然已經是23年前所見，但兩人當年的外貌與現時已年過50的他們相比，並未有太大的變化，獲網民大讚吃了防腐劑：「都係好靚」、「以為早幾日影的」、「我好鍾意你呢個MV」。

張松枝50幾歲依然非常有型靚仔。（資料圖片）

50歲的陳慧琳近日出席公開活動，美貌依然。（胡凱欣攝）

張松枝於16歲未演員出道時就已經被廣告公司發掘拍廣告，當時正值八、九十年代卡拉OK先講，當時他在朋友介紹之下在短短幾年之間拍了逾千個卡拉OK的MV，更是寶麗金「碟聖」系列的御用男主角之一。他參與過的MV包括劉德華的《我恨我癡心》、彭羚的《三人世界》、張學友的《總有一天等到你》等等，因此又有「卡拉王子」的稱號。他曾經在訪問講過，當時最多可以一日拍三個MV，酬勞大約有一至兩千蚊，如果與歌手一同拍攝，酬勞則會比較高。

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