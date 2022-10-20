學是學非︱「火博士」陳鈞傑捲桃色風波　拍檔麥美恩：俾啲空間佢

麥美恩（Mayanne）今日（20/10）與黎諾懿現身金鐘出席活動推廣銀屑病資訊，當中透過特技化妝模擬銀屑病人手上出現紅疹、脫皮等，在接受《香港01》訪問時，Mayanne便透露家人對抗銀屑病的心路歷程：「我屋企人同朋友都有經歷過，我都好明白佢哋嘅處境，都了解佢哋有好大嘅生命壓力。市民唔認識銀屑病嘅話，佢哋嘅眼光會無形影響到病者。」

麥美恩（Mayanne）與黎諾懿現身金鐘出席活動推廣銀屑病資訊。（葉志明攝）

麥美恩透過特技化妝模擬銀屑病人情況。（葉志明攝）

Mayanne曾在無綫（TVB）節目《學是學非》與多位大學博士合作過，當中人稱「火博士」的科大化學系講師陳鈞傑（Jason）近日捲入桃色風波，不過Mayanne表示沒有深入了解事件：「希望快啲處理啦，始終牽連甚廣，同埋佢都係半個幕前，希望大家俾啲空間佢。（合作嗰陣有冇發生乜嘢事？ ）冇冇冇！」

麥美恩指自己未有深入了解火博士的桃色風波。（葉志明攝）

麥美恩指自己與火博士合作時未有發生特別事情。（葉志明攝）

學是學非︱火博士被爆要求A0女學生幫忙自慰 男方仲屈對方勾引佢

在TVB節目《學是學非》中擔任專家嘉賓，人稱「火博士」的科大化學系講師陳鈞傑（Jason）近日捲入桃色風波，一名女學生Zenobia在其個人IG發文詳細描述與火博士的相識經過，對方更要求A0（從未拍過拖）兼天主教徒的她幫他自慰。Zenobia形容當時非常害怕卻冇膽拒絕：「呢樣亦都係我做得最錯嘅事。」又指對方之後每次見面都有同事要求朋友Y就教她為保護自己要留證據：「所以我連Jason Chan嘅精液DNA、錄音等等乜都有，每次幫完佢都有將時間記低。」Zenobia續指每次見面後，火博士都以搵女朋友為由急忙離開，她坦言自己次次都是喊着走：「覺得自己好似condom好似香口膠，比人𡁻完鬆。」

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《香港01》就事件分別聯絡火博士和Zenobia，但暫未有任何回覆，而火博士的IG帳戶亦轉為私人帳戶。香港科技大學（科大）正了解及跟進網上流傳一宗牽涉本校教職員及學生的事件，並已向該學生提供適當輔導；而涉事教職員現正休假，大學已安排其他教職員接替其教學職務。