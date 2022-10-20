Jisoo@BLACKPINK去年IG廣告賺1.5億　登全球收入排行榜TOP 10

BLACKPINK近年享國際級的高人氣，4位成員都獲不少名貴品牌邀請擔任代言或大使，包括CHANEL、Cartier和YSL等。近日波蘭一間借貸公司公開了2021年IG贊助帖文的收入排行榜，Jisoo成為唯一擠身頭十名的亞洲藝人。



NetCredi近日在IG公開了去年IG贊助帖文收入排行榜的TOP 10，排名三甲的順序是球星C朗拿度、美斯和維拉·哥利，其中排行第一的C朗拿度猜測去年的IG廣告收益高達約8,522萬美元（約6.69億港元）。十位上榜的藝人中，BLACKPINK Jisoo成為唯一入榜的亞洲藝人，並以年收入約1,890萬美元（約1.49億港元）排行第7位。

Jisoo自2019年起已與Dior多次合作。（IG/@sooyaaa__）

Jisoo IG目前擁6,541萬粉絲，雖然不是隊中最多的一位，但卻是最吸金的一位。Jisoo自2019年已受邀與Dior合作，出席時裝騷的她更被安排坐在品牌CEO身旁，力證她的受喜愛程度。Dior CEO更講過萬一她離開YG娛樂的話，他會馬上簽下對方，獲稱是「Dior女兒」。她除了是Dior及Dior beauty的全球品牌雙線大使外，今年再與Cartier簽下合約擔任品牌大使，可見她的身價非凡。

Jisoo近日再成為了Cartier的全球品牌大使。（IG/@sooyaaa__）

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