賴彩雲注資八位數救亞視　新CEO曾華強重組業務主辦羅志祥演唱會

亞洲電視昨日在銅鑼灣舉行「亞洲電視奮進新征程記者招待會」，亞洲電視控股有限公司主席兼執行董事拿督斯里賴彩雲透露⾺來西亞辦公室將在今年內落成，⾺來西亞吉隆坡亞洲電視有限公司辦公樓將會移入吉隆坡金融區重點大廈。

亞洲電視昨日在銅鑼灣舉行「亞洲電視奮進新征程記者招待會」。

ATV 旗下AMM團隊也正籌備著別具⽣⾯屬於亞洲電視的2023 春晚活動，晚會將借助高科技投影、 LED 等技術，採用綜合編排的形式，讓歌舞融入情景，讓戲劇元素喚起人間真情，讓傳統文化與未來憧憬碰撞，以全新的氣象展現華人之光， 用潮流和品味彰顯品質。

亞洲電視控股有限公司主席兼執行董事拿督斯里賴彩雲

亞視也在籌備著新時代創新「尋找美姐」計劃！在疫情動蕩時代，需要的美姐除了是美和智慧的代表，更需內在與外在美兼具的⼥⽣。真善美、聰明、懂得珍惜感恩、熱愛⽣命讓大家對「美」擁有新的定義。

亞洲電視控股有限公司也宣佈委任44歲拿督曾華強出任行政總裁，主力對亞洲電視在全球的業務進行重組，並且著手整合資源，優化主體及其他業務，放眼讓亞洲電視東山再起。其子公司AMM在馬來西亞會主辦演唱會，包括羅志祥在馬來西亞舉行的演唱會，未來更會為泰國F4及韓國男團等在當地開演唱會。