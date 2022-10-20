傳家俊教授年青人球技並分享成功之道　伍家謙曾力撐斯文有禮

早前前無綫主播伍家謙為傳家俊 (Marco) 發聲，事緣有網民在網上指Marco已經是「過氣球手」，他便打千字文力讚Marco的為人，指他「斯文有禮」球技好人品又好，最近又引證了這個事實。

Marco與團員分享。

大師桌球王國 (Master Snooker Kingdom) 創辦人傳家俊聯同消防及救護青年團 (FAST Connect)於昨天（19日）合辦桌球體驗日，分享他的運動員生涯中高低起跌與成功之道，Marco更親身示範和指導各團員。Marco分享他8歲才開始接觸桌球運動，他希望現時青年人可以更早接觸和體驗桌球的樂趣，並同時提高其普及性。他亦表示桌球看似是一項靜態運動，卻需要一定的體能、身體協調能力和集中力。因此，他平日經常進行帶氧訓練及小肌肉訓練。

Marco親身指導FAST Connect團員。

FAST Connect副團長 翁錦雄先生 表示：「十分感謝Marco在百忙之中親身率領他的團隊協辦是次活動，除了教授桌球技巧及知識外，更重要是讓團員深深體會到每個成功的故事背後，有著鮮為人知的艱辛奮鬥歷程，在面對逆景時要沉着應戰，保持正向思維和堅毅不朽的精神去克服眼前一切的困難。」