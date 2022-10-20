艾粒演唱會｜當奴跳唱《Megahit》掀高潮　曾因黑面被聽眾投訴

為慶祝艾粒出道二十年，一連四場的《歌頌生命沿途有你艾與粒激情雙星璀璨二十 ICHIBAN 香港之夜》 今晚（20/10）於九展Star Hall開騷。演唱會於晚上8時半正式開始，以管弦樂團帶來的《艾粒Medley》揭開序幕。少爺占與當奴隨後在一片歡呼聲中出場，並唱出《個頭痕唔痕呀》、《舞台皇者》及《邊個話你醜》等歌曲炒熱全場氣氛。

艾粒成軍二十年演唱會今晚開騷。（梁碧玲攝）

兩位在台上感謝「粒粒粉」多年的支持和陪伴，少爺占感激大家排除萬難「Do咗好do個安do出行」入場睇騷，而當奴就指要經常撩鼻做檢測，看到確診的朋友康復後很自由，自己亦有少少想「中招」：「其實都好唔想中，但有少少想中，因為見到啲中咗嘅朋友，佢哋好free，好似用咗衞生巾咁。佢哋會戴啲好似絲襪咁薄嘅口罩，佢哋話中咗唔驚，新人類，所以有少少考慮緊。」少爺占指：「唔好呀，中咗好似有腦霧。」當奴續說：「好多人冇腦霧都好似冇晒記性咁。」話畢，二人高呼感激大家「選擇與我哋共存」。

兩位請來電台節目拍檔毫子和Jacky擔任嘉賓大玩遊戲。（梁碧玲攝）

當奴接着換上蜘蛛俠緊身衣上台，感性表示潛意識都想像他一樣戴上面具示人，全因「其實我好唔鍾意自己黑面」，他亦重提曾黑面黑到被聽眾投訴一事並指：「我成日都黑口黑面，你知唔知點解？因為呢個世界令我黑口黑面，我一揸車、做嘢就會黑口黑面，呢個社會令我黑口黑面，令到大家覺得我好乞人憎。面對咁多事，我咩都做唔到，我只好選擇黑面，黑得多，大家怕咗你，自己都怕咗自己，所以想戴個面具遮住自己，返工又唔得，就戴帽留長啲頭髮，遮下隻眼，避得就避。」

當奴接着換上蜘蛛俠緊身衣上台，感性表示潛意識都想像他一樣戴上面具示人（梁碧玲攝）

直到2018年，他與少爺占獲邀到電視台見監製，可惜卻因「韓仔頭」被監製訓話，最後二人亦沒有接拍任何劇集。當奴說：「我亦都冇剪咩頭，因為其實我剪咩頭都係韓仔頭，因為我本身係韓國人一半。機會捉唔到咪等下一個，雖然一等就幾年，到上年有兩部電影導演唔介意我個韓仔頭遮住隻眼都搵我拍戲…有得拍戲好開心，個角色幾難做都好都係暫時做呢個角色，相反做自己真係好難，好多要理，好多嘢理唔到，理唔到只好選擇黑面…我好好彩有個角色做足二十年，仲要係主演，如果艾粒令到大家開心，我更加開心，因為艾粒令唔開心嘅我可以笑番」，粉絲報以熱烈掌聲支持。

少爺占自彈自唱出Edan的《E先生連環不幸事件》，全場拍爛手掌。（梁碧玲攝）

演唱會臨近尾聲時迎來另一高潮，少爺占自彈自唱出Edan的《E先生連環不幸事件》，全場拍爛手掌。而當奴亦唔執輸，又唱又跳Anson Lo的《Megahit》，台下觀眾尖叫聲不斷大叫「奴奴」，全場站起來跟着音樂擺動，將氣氛推到頂峰。