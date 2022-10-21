全城一叮︱林子超做變妝皇后挑戰鋼管舞瘀晒　伍詠薇High爆撳爛叮

無綫（TVB）才藝比拚節目《全城一叮》，上一回化身變妝皇后贏盡關注的林子超（Andy）再獻新猷，表演鋼管舞，更大晒力的表現做出多個高難度動作，包括凌空漫步、自由落體及 360度大迴環 等，令盈盈、伍姑娘睇到瘋狂尖叫，陷入亢奮狀態的伍姑娘更誇張到撳爛叮叮！

林子超上回以變裝皇后造型亮相。（電視畫面）

+ 5

子超透露事前花了一個月時間學習鋼管舞，其餘時間主要是拉筋紓緩和做 Gym練大隻。他指表演鋼管舞是希望打破傳統：「 鋼管舞畀人感覺女性化 ，但其實男人玩都可以好 Man，想畀個驚喜大家。」講到今次表演最大難處，子超謂：「 平時練習 嘅 鋼管係連住天花板 ，但表演時支鋼管就唔會嵌死喺天花板 ，所以爬到上頂時有啲搖晃 ，真係好驚 ！」他續指台上的鋼管在表演前一天才送到公司，因此事前只用該鋼管做了兩次練習便要正式上場，很感恩最終能順利完成演出。

林子超嘅演出，睇評判啲反應都知道精彩啦。

提到表演有不少高難度動作，子超直指「自由落體 」難度極高：「因為要由高位跣落去再夾番實 ，需要嘅力度好大每次練完大髀內側都係瘀晒 ，嗰時每日帶住支去瘀膏傍身 ，一有時間就搽希望快啲散瘀，同埋練習時都有試過跌落地，但呢個一定要經歷，因為咁先可以克服個恐懼 。」從子超提供的照片中，看見他兩邊大髀內側盡是瘀傷，練到冇忽好肉，專業及堅毅精神可嘉。

林子超大晒力的表現，佢話今次係想打破傳統框框，話畀大家聽男人玩鋼管舞都可以好 Man。