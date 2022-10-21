就是青春｜13歲童星趙啓嵐曾與林峯做父子　親爆經歷嫲嫲因病自殺

香港開電視日前宣布易名HOY TV及公布全新台徽，並推出多個精彩節目及全新排陣，氣勢如虹！另一邊廂，以孕育舞台新星為目標的選秀節目《就是青春》亦進行得如火如荼，第三集將於明天（22日）晚上8時於免費電視77台HOY TV播出。承接上星期賽事，18位參賽者繼續在舞台上較勁，進行首輪團體淘汰賽，並由「星級樂迷」釗峰及黃妍於本回合中評價參賽者的演出，今集將會有兩位參賽者被淘汰。當中童星出身、只有13歲的趙啓嵐（Matt），憑一曲《Dear My Friend,》上陣，憑歌訴說對嫲嫲的思念，成功令釗峰大叫感動。

趙啓嵐 (Matt)演唱《Dear My Friend,》，難怪熟口熟面。

曾與林峯在劇集《使徒行者3》飾演兩父子。

點撃下圖重溫演出，演技自然：

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經歷嫲嫲因病自殺 趙啓嵐靠工作麻醉自己

年紀最小的趙啓嵐（Matt）是童星出身，僅13歲的他已接拍多個廣告，又曾與林峯在劇集《使徒行者3》飾演兩父子，是演出經驗最豐富的參賽者！今集Matt的比賽主題是「感動」，他揀選了《Dear My Friend,》，期望藉這首歌跟天上的嫲嫲傾偈。節目中，他坦言小學二年級時，嫲嫲因病自殺，鏡頭前的他雖然是個樂天貪玩的小朋友，但他直言「靠工作麻醉自己，來忘記對嫲嫲自殺的傷痛」，年紀輕輕便承受家人離世的錐心之痛，令人聞者傷心！釗峰亦被Matt的演唱所感動，大讚他雖得13歲，但唱出感情來！而另一位僅得17歲的參賽者劉庭君（Midori）在比賽中亦透露曾患有躁狂抑鬱症，各參賽者雖年紀輕輕，但都是有故事、有經歷的人！

趙啓嵐 (Matt)年紀最細。

而被網民力棒為「炎明熹勁敵」的大熱參賽者洪韻騏（Wincy）的表演，她的比賽主題是「爆發力」，她自選泳兒的高難度歌曲《野木蘭》上陣，期間展現超凡唱功，更成功以「超高海豚音」震懾全場，就連節目的歌唱總指導、炎明熹恩師高晨維（Cleo）亦大讚Wincy突破自己，甚至唱得比原定練習的更高音：「（有啲人）得咗有時係撞彩，但Wincy係練到百發百中！」。「星級樂迷」黃妍大讚Wincy犀利：「你嗰Range（音域）好闊，喺需要爆炸嘅時候，你係好實淨咁去到！」釗峰亦認為Wincy爆發力十足，直言被震撼到「向後退」，亦大讚演出有風格，令他留下深刻印象。惟他亦指出其演出的瑕疵「（會諗）呢首係唔係廣東歌嚟？」，認為咬字未夠清楚，未能令他咀嚼到歌詞的深度。

洪韻騏 (Wincy)以「超高海豚音」震懾現場所有人。

此外， 參賽者康志維（Edmond）自選《未知道》作比賽歌曲，釗峰認為他表現緊張。「YOUnion」團長的陳柏宇（Jason）與團員葉巧琳（Mischa），在場外聞言後均表示不認同，當中Jason更為Edmond衝入錄影廠跟釗峰理論：「喺今晚裡面，我感覺佢（Edmond）係Vocal穩定性上最好嗰個。」釗峰事後直認自己對男聲較嚴格。而Edmond賽後更特意感謝陳柏宇，他說：「當時無諗過佢會突然間衝入現場，感受到佢身為YOUnion團長嘅責任，好照顧我哋學員參賽時嘅感受同壓力。」Edmond的演唱感動眾人，而他本人更唱到淚流滿面，但他卻矢口否認因感動流淚，認真搞笑！

康志維 (Edmond)演唱期間淚流滿面。

陳柏宇代康志維 (Edmond) 平反。

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