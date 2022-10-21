Freeze前成員陳樂榣自爆去年離婚　嫁豪門十年一蚊家用都收唔到？

前女子組合Freeze成員陳樂榣，2010年組合解散後，2012年與圈外商人男友Donald拉埋天窗，兩公婆一起經營首飾生意，生意愈做愈有。2015年更誕下囡囡Aria，一家三口的生活看起來幸福美滿，但原來已經兩公婆的感情已經亮起紅燈，近日陳樂榣在接受傳媒訪問時，自爆已經搬離住所，更單方面申請離婚。

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陳樂榣自爆去年與Donald了斷十年情。（IG/@allychanlokyiu）

現年38歲陳樂榣接受傳媒訪問時透露與丈夫之間的關係一直以來都存在問題，在女兒兩歲時二人的關係已經開始惡化，無論在事業、目標、觀念及有關女兒的教育上都有着巨大的差異，無奈二人因為事業及女兒牽連甚廣，因此夫婦二人決定把無視問題，陳樂榣這段時間因照顧囡囡而經常一起睡，因此陳樂榣與前夫在很早之間已經貌合神離。直到去年年初，陳樂榣爆丈夫做了一些令她難以接受的事情，對方不但沒有挽救更不認為自己做錯，因此陳樂榣決定離婚，隨後陳樂榣補充事情詳細不方便交代，但強調二人的感情不涉及第三者。

陳樂榣憶述事發經過，指囡囡親眼目擊事件並通知外婆，Ally陳樂榣得知事件後馬上痛罵Donald，不過就被對方反罵，於是陳樂榣在媽媽的勸導之下，在去年單方面申請離婚並辦妥手續。不過講到撫養權，陳樂榣表示前夫不接受共同撫養，自己只能每個星期探訪一次，因此在陳樂榣離開住宅後，經常在深夜收到囡囡的電話，哭訴要求自己回家，自此之後囡囡性格大變，情緒容易變得暴躁。

陳樂榣表示囡囡在自己離開後，性格有着巨大的改變。（IG/@allychanlokyiu）

陳樂榣當時與前夫結婚時，有不少報道指她嫁入豪門，婚後更入住九龍塘獨立屋，但是陳樂榣表示已經婚後什麼都沒有得到過，二人一同經營的生意，前夫所投資的資金不及自己，就連業務亦主要由陳樂榣打理，因此她直言工作量比結婚前還要多，這成為了感情決裂的原因之一。陳樂榣繼續大吐苦水，表示結婚多年對方沒有給過家用，原因是對方認為公司有錢賺，所以會叫陳樂榣用公司錢。現時前夫不但不肯支付贍養費，就連囡囡的生活費亦是，前夫只願意支付學費。

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